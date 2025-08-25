'Asgari ücretliye 16 bin lira fazladan verilebilir!' Erbakan, Erdoğan'a formülü gösterdi

YRP Lideri Erbakan, partisinin il kongreleri nedeni ile dün Burdur'daydı. Kongre konuşmalarında; 2023 seçimlerinde destek verdiği Erdoğan'a hedef alan Erbakan, Burdur'da yaptığı konuşmada ekonomi üzerinden hükümete eleştiriler getirdi.

"HALKIN YARISI AÇLIK SINIRININ ALTINDA"

Halkın yüzde 45'inin açlık sınırı altında gelire sahip olduğunu ifade eden Erbakan, pazardaki durumu özetledi:

Bugün Türkiye’de halkın yüzde 45’i açlık sınırının altında gelire sahip, yüzde 85’i yoksulluk sınırının altında. 14 milyon işsizimiz var. Pazarda artık 'çıkma meyve' satışı dönemi başladı. 120 TL’ye satılan şeftalinin çıkması 75 TL, kilosu 100 TL’ye satılan elmanın çıkması 50 TL, kilosu 100 TL’ye satılan kayısının çıkması 60 TL’ye satılıyor. Çürümeye yüz tutmuş ‘çıkma’ diye tabir edilerek satılmaya başlandı. Türkiye’nin hali budur.

"4 MİLYONDAN FAZLA HANE SOSYAL YARDIM ALIYOR"

Açlık sınırının 27 bin lira olmasına rağmen emeklilerin aylık 14 bin 400 lira aldığını aktaran Erbakan, sosyal yardımlar işle 4 milyondan fazla hanenin ayakta kalmaya çalıştığını kaydetti:

Açlık sınırı 27 bin TL, emekli maaşı 14 bin 400 TL.Yoksulluk sınırı 90 bin TL, asgari ücret 22 bin TL. Yoksulluk sınırının 4’te 1’i. İşte Türkiye’nin hali bu. Türkiye’de 20 milyon insan sosyal yardım alıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın rakamlarına göre 4 milyon 262 bin hane sosyal yardımla ayakta kalmaya çalışıyor. Dört kişiden biri sosyal yardıma muhtaç.

"ASGARİ ÜCRETLİYE FAZLADAN 16 BİN LİRA VERİLEBİLİR"

Vahim tablonun nedeninin milletin tembel olduğu için değil, paylaşımda adaletin olmadığı ve faiz nedeni ile olduğunu aktaran Erbakan, sadece bu sene faize aktarılan para ile 10 milyon asgari ücretliye aylık 16 bin lira verilebileceğini kaydetti: