Memur ve memur emeklisinin talep edilenin çok altında zam alarak görüşmelerin sonlanmasının ardından ara zam beklentisi süren asgari ücret tutarı yeniden gündeme geldi.

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, 'bölgesel asgari ücret' ile ilgili yaptığı açıklamada "Asgari ücretle veya ona yakın bir ücretle İstanbul'da belli sektörlerde istihdam sağlamanız hemen hemen mümkün değil. Aslında şu anda İstanbul'da birçok sektörde asgari ücret pratikte uygulanmayan bir şey. Bizim tespitlerimize göre İstanbul'daki birçok iş yerinde fiili asgari ücret, reel asgari ücretin yüzde 30'u üzerine koyun, oradan başlıyor" ifadelerini kullandı.

Avdagiç'in o sözlerini değerlendiren SGK Başuzmanı İsa Karakaş, asgari ücretlinin ara zam ihtiyacını açıkladı.

ASGARİ ÜCRET ZAMMINI TARİH VEREREK AÇIKLADI

TGRT Haber canlı yayınında konuşan SGK Başuzmanı İsa Karakaş, 'bölgesel asgari ücret' konusunu değerlendirerek şu ifadeleri kullandı:

"Şimdi İstanbul Ticaret Odası'nın değerli başkanı Şekib Bey haklı. İstanbul'da 22 bin 104 TL ile geçmek mümkün değil. 22 bin 104 TL ile asgari ücretlinin çalışması mümkün değil. Bu bir realite. Dolayısıyla İstanbul'daki ile Anadolu'daki küçük bir ilçede çalışanın yaşam kalitesi açısından asgari ücret tartışmalı bir konu.

İstanbul'daki işverenler asgari ücretin üzerinde maaş verdikleri zaman yasal bir engel var mı? Ee versinler. Yani her şeyi hükümetten beklemenin bir anlamı yok ki. Dolayısıyla asgari ücreti tekrar tekrar burada uzun uzun konuşmaya gerek yok.

Mevcut asgari ücret bu haliyle 22 bin 104 TL ile sadece İstanbul için değil, Anadolu'nun en küçük köyünde bile yetersiz olduğu aşikar. Memur ve memur emeklilerinin 2026 Ocak'tan, Temmuz'dan, 2027'deki maaş güncellemelerinden söz ediyoruz. Kamu işçilerini biliyorsunuz daha yeni toplu sözleşme yapıldı aynı şekilde. Ancak asgari ücretlere baktığımız zaman yılda bir kez belirleniyor ve dolayısıyla Temmuz ayına geldiğimiz zaman asgari ücretler ne olur? Enflasyonu azdıracakmış. Yani bu kadar komik bir mesele olamaz.

Eylülde zaten olması lazım. Hatta şimdi olması lazım. Hiç zaman kaybedilmemesi lazım. Çünkü bu 22 bin 104 TL'lik bir rakam istihdama çok da olumlu yansıdığını ben düşünmüyorum. Hatta dezavantajları bile var asgari ücretin bu şekliyle.

ZORUNLU HALE GELDİ

Neden? Ya gençler 22 bin 104 TL ile niye çalışayım diyor. Asgari ücretli nasıl kirasını ödesin, nasıl ulaşım parasını versin? Evinden çıkmazsa belki daha karlı olacak, böyle bir durum var. Bütün beklentimiz Eylül ayında artırılması yönünde, bu gerçekten bir zorunluluk haline geldi. En azından düzeltme şeklinde hükümetin bununla ilgili bir çalışma yapması ve ilan etmesi lazım. Bunun için meclisin toplanmasına da gerek yok. Hükümet bugün istese bugün itibarıyla asgari ücret komisyonunu bugün toplayıp düzeltme şeklinde asgari ücreti ilan edebilir. Hiçbir yasal engel yok.

Umarız asgari ücretlilerin çalışanların bu talebi en geç Eylül ayı içerisinde bir düzeltme olur. Yoksa yılbaşına kadar ki yılbaşı da değil biliyorsunuz. Yani asgari ücret Aralık ayında belirlendiği zaman Şubat'ta cebine giriyor çalışanların. Bu kadar uzun süre beklemeye tahammülleri yok. Maalesef durum bu"