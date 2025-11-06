Artık otomobil hırsızları zengin olamayacak: "Mavi bomba" devrede

Bu fenomen henüz yeni ancak ne yazık ki giderek daha yaygın hale geliyor: Hırsızlar, aletler kullanarak geceleri halka açık şarj istasyonlarına saldırıyor ve kabloları çalıyor. Sadece geçen ay, Almanya pazarının önde gelen hızlı şarj cihazı üreticisi Alpitronic, günde ortalama 13 kablo çalındığını bildirdi.

Yani, yeni bir kablonun satın alınması, döşenmesi ve ardından tüm sistemin ölçüm yasalarına göre doğrulanması gerekiyor. Ayrıca, şebeke operatörlerinin gelir kaybından da bahsetmeye gerek yok; çünkü kablonun tekrar hizmete girmesi haftalar sürebilir.

Alpitronic, kablo hırsızlığını suçlular için daha az cazip hale getirmek için çeşitli yöntemler geliştirdi. Bu yöntemlerden biri, yazılımın bir kablo kesildiğinde anında algıladığı bir alarm sistemi . Ardından ekranda bir alarm uyarısı beliriyor ve aynı anda kablo tutucusundaki LED ışık kırmızı renkte yanıp sönmeye başlıyor. Bu, hırsızları hemen durdurmasa da, şarj istasyonu olayla ilgili anında bir bildirim gönderiyor.

Alpitronic sözcüsü, "Bir dizi alarm tetikleniyor. Konfigürasyon mevcutsa, projektörler ve sirenler etkinleştiriliyor ve polise otomatik olarak görüntü ve bildirim gönderen kameralar açılabiliyor" diyor.

Amerikalı Catstrap şirketi, DyeDefender adlı bir ürün geliştirdi . Kablo parçalandığı anda, yüksek basınç altında mavi bir sıvı salınıyor ve saldırganın tepeden tırnağa fışkırmasına neden oluyor. Bir web sitesinde, "Mavi bomba, hırsızlar için renkli bir sürprizimiz" yazıyor.

DyeDefender, başlangıçta katalitik konvertör hırsızlığına karşı bir koruma olarak geliştirilmişti. Şirkete göre, 2024 yılında kullanıcılar tarafından bir numaralı hırsızlık önleme cihazı seçildi. Catstrap, bakır kablonun etrafına yerleştirilmiş paslanmaz çelik bir koruyucu kılıf sağlıyor. Kılıflar arasındaki boşluk, yalnızca dış kılıf hasar gördüğünde sızan bir sıvı içeriyor.

"Mülkünüzü hedef alanlar bile adil muameleyi hak ediyor, bu nedenle boyamız organik içeriklerden üretiliyor ve hırsızlar veya yoldan geçenler için hiçbir tehlike oluşturmuyor. Her türlü tonu karıştırabiliyoruz. Şişeleme tesisi işletmecileri de hırsızları şirket renkleriyle 'işaretleyebilir'. Sıvı ayrıca, son derece düşük sıcaklıklarda sıvı halde kalmasını sağlamak için alkol içerir"

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

