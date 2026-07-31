Apple resmen açıkladı: Iphone satışlarında dev artış

Apple, 27 Haziran'da sona eren üç aylık döneme ilişkin bilançosunu açıkladı. Şirketin mali takviminde bu dönem, 2026 mali yılının üçüncü çeyreği olarak kabul ediliyor.

GELİR VE NET KARDA GÜÇLÜ ARTIŞ

Apple'ın geliri, bu dönemde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 16,4 artarak 94 milyar dolardan 109,4 milyar dolara yükseldi. Şirketin net karı ise yüzde 27,1 oranında artış göstererek 23,4 milyar dolardan 29,8 milyar dolara ulaştı. Hisse başına kar da 1,57 dolardan 2,02 dolara çıktı.

ÜRÜN BAZINDA KARMAŞIK TABLO

Ürün bazında bakıldığında, iPhone satışları yıllık bazda yüzde 21,7 artarak 54,3 milyar dolara yükseldi. Mac satışları da yüzde 28,7'lik güçlü bir büyümeyle 10,4 milyar dolara çıktı. Ancak iPad satışları aynı dönemde yüzde 5,9 azalış göstererek 6,2 milyar dolara geriledi.

AMAZON'DA DA GÜÇLÜ BÜYÜME

Öte yandan, e-ticaret devi Amazon'un net satışları da aynı dönemde yıllık bazda yüzde 20 artış kaydetti. Her iki teknoloji devinin güçlü bilançoları, sektörün genel görünümüne ilişkin olumlu sinyaller verdi.

(AA)