Apple'dan çifte sürpriz! İki yeni ürün geliyor

Apple yaklaşık iki yıldır güncellemediği Apple Pencil serisini yenilemeye hazırlanıyor. Ortaya atılan yeni iddiaya göre şirket, 2027 yılının ilk yarısında iki yeni Apple Pencil modeli tanıtacak.

Yeni kalemlerin aynı dönemde piyasaya sürülmesi beklenen iPad modelleri ile birlikte kullanıcılarla buluşacağı öne sürülüyor.

Bloomberg’te yer alan habere göre Apple, B582 ve B632 kodlarını taşıyan iki farklı Apple Pencil üzerinde çalışıyor. B582 kodlu modelin USB-C bağlantılı giriş seviyesi Apple Pencil’ın yerini alması, B632 kodlu modelin ise Apple Pencil Pro’nun yeni nesli olarak piyasaya sürülmesi bekleniyor.

TASARIM DEĞİŞEBİLİR



Apple’ın üzerinde çalıştığı yeniliklerden birinin tamir edilebilirlik olduğu ifade ediliyor. Mevcut Apple Pencil modelinde gövdeyi sıkma hareketini algılayan yeni bir sensör yer alırken, pil değişimini kolaylaştıracak tasarımın öne çıkarılabileceği belirtiliyor.

İddiaya göre şirket, Avrupa Birliği’nin tüketici elektroniği ürünlerinde daha kolay değiştirilebilir pil kullanımını zorunlu kılan düzenlemelerine uyum sağlamak amacıyla yeni Apple Pencil modellerinde farklı bir yapı tercih edecek.

DAHA ÖNCE İPHONE'DA YAŞANMIŞTI

Şimdiye kadar satışa sunulan tüm Apple Pencil modelleri, pil değişiminin imkansız olması nedeniyle kullanıcıların eleştirilerine konu olmuştu. Pil ömrünü tamamlayan cihazlarda kullanıcıların çoğu zaman yeni bir Apple Pencil satın almak zorunda kalması önemli bir dezavantaj olarak görülüyordu. Yeni modellerde bu sorunun ortadan kalkmasına yönelik bir çözüm getirilecek öngörülüyor. Öte yandan Apple daha önce de Avrupa Birliği’nin düzenlemeleri doğrultusunda ürünlerinde önemli değişikliklere gitmişti.

iPhone 15 serisi ile birlikte lightning bağlantısından USB-C’ye geçen şirketin, yeni Apple Pencil modellerinde benzer bir şekilde daha kolay onarılabilen bir tasarımı benimsemesi bekleniyor.