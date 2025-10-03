Apple hisseleri uçuşa geçti: Keramet iPhone 17'de mi?

AKILLI TELEFON MODELLERİNDEN YALNIZCA BİRİ DAHA KÖTÜ PERFORMANS GÖSTERİYOR

Analistlerin vardığı sonuç, Apple'ın çevrimiçi mağazasından ve tedarik zinciri bilgilerinden elde edilen satış tahminlerine dayanıyor. İlk satışlar, iPhone 17, iPhone 17 Pro ve iPhone 17 Pro Max'e olan talebin güçlü olduğunu, iPhone Air'ın ise o kadar popüler olmadığını gösteriyor.

YENİ İPHONE 17 BEKLENENDEN DAHA İYİ SATIYOR

Morgan Stanley analisti Eric Woodring, "Tedarik zinciri incelemelerimiz, iPhone 17 üretiminde bir artışın kaçınılmaz olduğunu gösteriyor" dedi.

Apple'ın tedarik zinciri, 2025'in ikinci yarısında yeni iPhone cihazlarının üretimini, şu anki 84 milyon adetten 90 milyonun üzerine çıkarabilir.

Analist raporlarına göre Morgan Stanley, Apple hisseleri için hedef fiyatını 298 dolara yükseltti. Bazı uzmanlar, şirketin mevcut hisse fiyatının iPhone 17 serisine olan güçlü talebi yansıttığına inanıyor.

Uzmanlara göre, "daha sürdürülebilir kısa vadeli hisse senedi performansı için" ek büyüme potansiyeline ihtiyaç var. Apple hisseleri şu anda hisse başına yaklaşık 256 dolardan işlem görüyor.

Analistler, 2026 ve 2027'deki gelecekteki iPhone'ların satış beklentileri konusunda oldukça iyimserler ve ilk katlanabilir iPhone'un gelecek yılın eylül ayında piyasaya sürülmesini bekliyorlar.

Analistler, şirketin ilk katlanabilir akıllı telefonuna atıfta bulunarak, "iPhone'lar eskiyor ve Apple'ın son yıllardaki en büyük yeniliği 12 aydan kısa bir sürede gelecek" ifadelerini kullandı.