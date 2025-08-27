Anne ve babalar dikkat: Bakanlık yasakladı, piyasadan toplatılıyor!
Ticaret Bakanlığı, insan sağlığını tehdit eden ürünlere yönelik denetimlerini sürdürüyor. Son olarak, yapılan incelemelerde çocuk giyim ürününün satışı yasaklanırken, piyasadan da toplatılmasına karar verildi.
Ticaret Bakanlığı, Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi (GÜBİS) üzerinden güvensiz olduğu tespit edilen ürünleri ifşa etmeye devam ediyor.
TOPLATMA VE YASAK KARARI
Bakanlık, tüketici güvenliği kapsamında ürünü piyasadan çektirme kararı alarak, toplatma sürecini başlattı.
Yapılan denetimlerin ardından Bakanlık, Nos Studi's markasına ait bir çocuk deniz şortunun kullanımına ilişkin güvensizlik tespit etti.
İlgili ürün hakkında yasaklanması kararı alınırken, piyasadan da toplatılmasına karar verildi.
TÜKETİCİLERE UYARI
Tüketicilerin satın aldıkları ürünlerde Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi (GÜBİS) üzerinden duyurulan güncel bilgileri takip etmeleri ve şüpheli durumlarda yetkili mercilere başvurmaları istendi.