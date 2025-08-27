Anne ve babalar dikkat: Bakanlık yasakladı, piyasadan toplatılıyor!

Anne ve babalar dikkat: Bakanlık yasakladı, piyasadan toplatılıyor!
Yayınlanma:
Ticaret Bakanlığı, insan sağlığını tehdit eden ürünlere yönelik denetimlerini sürdürüyor. Son olarak, yapılan incelemelerde çocuk giyim ürününün satışı yasaklanırken, piyasadan da toplatılmasına karar verildi.

Ticaret Bakanlığı, Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi (GÜBİS) üzerinden güvensiz olduğu tespit edilen ürünleri ifşa etmeye devam ediyor.

TOPLATMA VE YASAK KARARI

Bakanlık, tüketici güvenliği kapsamında ürünü piyasadan çektirme kararı alarak, toplatma sürecini başlattı.

Bebeği olan aileler dikkat: Bakanlık bu iki ürünü piyasadan toplatıyorBebeği olan aileler dikkat: Bakanlık bu iki ürünü piyasadan toplatıyor

Yapılan denetimlerin ardından Bakanlık, Nos Studi's markasına ait bir çocuk deniz şortunun kullanımına ilişkin güvensizlik tespit etti.

İlgili ürün hakkında yasaklanması kararı alınırken, piyasadan da toplatılmasına karar verildi.

Ebeveynler dikkat: Bakanlık, bir çocuk giyim ürününün satışını yasakladı - Resim : 1

TÜKETİCİLERE UYARI

Tüketicilerin satın aldıkları ürünlerde Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi (GÜBİS) üzerinden duyurulan güncel bilgileri takip etmeleri ve şüpheli durumlarda yetkili mercilere başvurmaları istendi.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

Benfica Fenerbahçe maçı şifresiz kanalda yayınlanacak
Fenerbahçe Benfica deplasmanında
Dev maç şifresiz kanalda
Çalışanlara müjde! 2026 yılında en az 37 gün tatil yapabileceksiniz
Memiş'ten çarpıcı uyarı: "Paraları pul olacak"
Memiş'ten çarpıcı uyarı: "Paraları pul olacak"
Emekliye her ay bin lira destek: Market ve su faturası yardımı da var!
Emekliye her ay bin lira destek: Market ve su faturası yardımı da var!
ÖTV darbesi sonrası en ucuz 10 elektrikli otomobil
Resmen oldu: Ünlü iki banka yolları ayırdı
Resmen oldu: Ünlü iki banka yolları ayırdı
27 bin dekar alanda 43 bin 200 ton rekolte bekleniyor
27 bin dekar alanda 43 bin 200 ton rekolte bekleniyor
15 dönümlük arazide 3,5 ton hasat yapıyor: Lahmacun ustası çiftçi oldu köşeyi döndü
Lahmacun ustası çiftçi oldu, köşeyi döndü
15 dönümlük arazide 3,5 ton hasat yapıyor
İstanbul'un korkulu rüyası 'Adalar fayı' geriliyor mu? Şener Üşümezsoy'dan net yanıt geldi
Bu fiyata çay mı olur dedirten işletme: Duyan soluğu orada alıyor
Bu fiyata çay mı olur dedirten işletme: Duyan soluğu orada alıyor
Ekonomi
KOBİ'lere destek mi geliyor? Bakanlık özel hesap açıyor
KOBİ'lere destek mi geliyor? Bakanlık özel hesap açıyor
BDDK'dan banka dışı şirketlere düzenleme
BDDK'dan banka dışı şirketlere düzenleme
Zam yapmaya doymuyorlar! İnternet fiyatları yılda iki kez artacak
Zam yapmaya doymuyorlar! İnternet fiyatları yılda iki kez artacak