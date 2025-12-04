Ankara'da beklenmedik buluşma! Merkez Bankası Başkanı TÜSİAD'ın onur konuğu olacak

TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Toplantısı, 12 Aralık 2025 tarihinde Ankara'da düzenlenecek. Zirve, 11 Aralık Perşembe günü yapılacak geleneksel kokteyl ile başlayacak.

Toplantının açılış konuşmalarını, haklarındaki yargılama süreci devam eden TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Ömer Aras ve Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan yapacak. Toplantının en dikkat çeken hamlesi ise "Onur Konuğu" listesinde görülüyor.

Cumhuriyet'ten Mustafa Çakır'ın haberine göre uzun süredir Ankara'daki toplantılarına hükümet kanadından veya üst düzey devlet bürokrasisinden katılım sağlanamayan TÜSİAD, bu kez Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'ı kürsüde ağırlayacak.

KÜRESEL EKONOMİ MASAYA YATIRILACAK

Toplantının gündemi sadece iç gelişmelerle sınırlı kalmayacak. Açılışın ardından Ekonomi ve Dış Politika Araştırmaları Merkezi Direktörü Sinan Ülgen yönetiminde bir panel düzenlenecek. "Küresel Ekonomik ve Jeopolitik Gelişmeler" başlıklı oturumda, Financial Times Ekonomi Yazarı Chris Giles konuşmacı olarak yer alarak dünya ekonomisindeki son durumu değerlendirecek.

"YENİ BİR SAYFA MI AÇILIYOR?" SORUSUNU GÜNDEME GETİREN ADIM

TÜSİAD'ın Ankara'da gerçekleştirdiği YİK toplantılarına uzun zamandır hükümet nezdinde bir katılım gerçekleşmiyordu. Siyasi iktidar ile dernek arasındaki mesafeli duruş sürerken, para politikasının bir numaralı ismi olan Karahan'ın bu toplantıya katılacak olması, "İlişkilerde yeni bir sayfa mı açılıyor?" sorularını beraberinde getirdi. Karahan'ın katılımı, siyasi bir temsil olmasa da devletin üst düzey ekonomi bürokrasisi ile iş dünyasının bu platformda buluşması açısından sembolik bir önem taşıyor.

AĞIR CEZA TALEBİ VE YURTDIŞI YASAKLARI ARASINDA ZİRVE

Toplantı, TÜSİAD tarihinin belki de en sancılı hukuki süreçlerinden birinin gölgesinde gerçekleşiyor. Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan ve YİK Başkanı Ömer Aras, dernek genel kurulunda yaptıkları konuşmalardaki ifadeler nedeniyle başlatılan soruşturma kapsamında sanık sandalyesinde bulunuyor.

İki başkan, şubat ayında polis nezaretinde savcılığa götürülmüş ve yurtdışına çıkış yasağı şartıyla serbest bırakılmıştı. İddianamede Turan ve Aras hakkında 5 yıl 6 ay 15'er güne kadar hapis cezası isteniyor. Mahkeme, mayıs ayında aldığı kararla yurtdışı çıkış yasaklarını kaldırmış olsa da yargılama süreci fiilen devam ediyor. Bir sonraki duruşmanın ocak ayında görüleceği davada, başkanların durumu belirsizliğini korurken, bu kritik toplantıya ev sahipliği yapacak olmaları dikkatleri bir kez daha dava sürecine çekti.