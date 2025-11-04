TÜSİAD'dan DEM Parti hamlesi

TÜSİAD Başkanı Orhan Turan ve TÜSİAD Ankara Temsilcisi Barış Orhan, DEM Parti'yi ziyaret etti.

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Başkanı Orhan Turan ile TÜSİAD Ankara Temsilcisi Barış Urhan, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi’ni (DEM Parti) ziyaret etti.

tusiad-dem-parti.jpg

TÜSİAD heyeti, Ankara’daki DEM Parti Genel Merkezi’nde Eş Genel Başkan Tuncer Bakırhan, Ekonomi Komisyonu Eş Sözcüsü Saruhan Oluç ve Diyarbakır Milletvekili Adalet Kaya ile görüştü.

ORHAN TURAN GÖZALTINA ALINMIŞTI

TÜSİADın 13 Şubat’ta yapılan AKP'nin ekonomi politikaları ve güncel uygulamaları sert biçimde eleştirilmişti. Gözaltılar, gazetecilere yönelik baskılar, kayyım atamaları, Kartalkaya’daki otel yangını ve İliç’teki maden faciası gibi birçok konu gündeme taşınmıştı.

İlk konuşmayı yapan TÜSİAD Başkanı Orhan Turan, hukuk devleti vurgusu yapmıştı. Turan, “Tüm vatandaşlar kanun önünde eşittir. Devlet de hukukla bağlıdır. Hukuka güven sarsılırsa, güvensizlik ve belirsizlik her yere yayılır” demişti..

TÜSİAD isyan etmişti: Ciner’e kayyumun gerekçesi o madde!TÜSİAD isyan etmişti: Ciner’e kayyumun gerekçesi o madde!

Daha sonra söz alan TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Tuncay Özilhan’ın yerine kürsüye çıkan Aras, sistem krizine dikkat çekerek “Ülke olarak moralimiz bozuk. Güven bunalımı yaşıyoruz. Bunun nedeni çöken sistem” ifadelerini kullanmıştı.

Kısa süre sonra TÜSİAD yöneticileri Orhan Turan ve Aras gözaltına alındı. Polis eşliğinde ifadeleri alınan iki isim, yurt dışı çıkış yasağı konularak serbest bırakılmıştı.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan da "Yeni Türkiye'de haddinizi bileceksiniz" demişti.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

