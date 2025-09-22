Ankara İstanbul'u geçti: En hızlı büyüyen 100 şirket belli oldu! İlk sırada bakın kim var

Ankara İstanbul'u geçti: En hızlı büyüyen 100 şirket belli oldu! İlk sırada bakın kim var
Yayınlanma:
Güncelleme:
2021-2023 döneminde Türkiye’nin en hızlı büyüyen şirketleri açıklandı. İlk 100’de yer alan firmalar, ülke ortalamasının 6 katı hızla büyüme kaydetti. En hızlı büyüyen 10 şirketin 8’inin Ankara merkezli olması dikkat çekti. Listede 25 farklı ilden, 34 farklı sektöre ait şirket bulunurken ilk sırayı Deeptech Universe Savunma ve Bilişim Teknolojileri AŞ aldı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, kalkınmanın anahtarının girişimcilik olduğunu belirterek, "Bizim de daha fazla girişimciye ihtiyacımız var, girişimcilik de heves işi. İşte Türkiye 100 yarışmasıyla girişimci rol modellerimizin sayısı artsın istiyoruz." dedi.

Türkiye'de 2021-2023 yıllarında başvuranlar arasında en hızlı satış geliri artışı sağlayan 100 şirketin açıklandığı TOBB Türkiye 100 Ödül Töreni, TOBB İkiz Kuleler'de gerçekleştirildi.

Dev şirketler çalışanlarına acil çağrı yaptı!Dev şirketler çalışanlarına acil çağrı yaptı!

Hisarcıklıoğlu, törende yaptığı konuşmada, söz konusu dönemde Türkiye'nin en hızlı büyüyen 100 şirketinin ortalama ciro büyümesinin yüzde 1644 olduğunu söyledi.

Bu şirketlerin Türkiye'deki milli gelir artışının 6 kat üzerinde performans gösterdiklerini vurgulayan Hisarcıklıoğlu, "Yine aynı süre içinde, çalışan başı üretimlerini yani verimliliklerini ise ortalama yüzde 718 artırdılar. Ayrıca her biri ortalama 127 kişiye istihdam sağladı. Toplam istihdamlarını da yüzde 88 oranında artırdılar. Türkiye 100 şirketlerinin yüzde 67’si ihracat yapıyor. Tam 67 ülkeye ihracat gerçekleştiriyorlar." diye konuştu.

irkettttt.jpg

İlk sıra Deeptech Universe Savunma ve Bilişim Teknolojileri AŞ'nin oldu

Cirosunu iki yılda yüzde 19 bin 153 oranında artıran Ankara merkezli Deeptech Universe Savunma ve Bilişim Teknolojileri AŞ ilk sırayı aldı.

Dev ilaç şirketi milyarlarca dolara satılıyor!Dev ilaç şirketi milyarlarca dolara satılıyor!

Kahramanmaraş firması Batı Kipaş Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş. yüzde 18 bin 93 büyüme oranıyla ikinci, İstanbul merkezli Figo Ticari Bilgi ve Uygulama Platformu A.Ş. ise yüzde 5 bin 126 büyüme oranıyla üçüncü oldu.

En hızlı büyüyen 10 şirketin 8’inin Ankara merkezli olması dikkat çekti. En hızlı büyüyen 100 şirkete ise TOBB'un internet sitesinden ulaşılabiliyor.

En hızlı büyüyen 10 şirket şu şekilde:

irkett-001.jpg

EN HIZLI BÜYÜYEN 10 ŞİRKETİN 8'İ ANKARA MERKEZLİ

Listede 25 farklı ilden, 34 farklı sektöre ait şirket bulunurken en fazla yoğunluk, bilgisayar programlama ve danışmanlık alanında görüldü.

En hızlı büyüyen şirketlerin 24’ü Ankara’dan, 22’si İstanbul’dan çıktı. Bunları 6’şar şirket ile Balıkesir ve İzmir takip etti. Konya 5 firma ile öne çıktı.

Adana ve Bursa’dan 4’er firma yer alırken, Antalya, Eskişehir, Kayseri, Kocaeli ve Mersin’den 3’er firma listede temsil edildi. Sakarya’dan 2 firma bulunuyor.

Bolu, Denizli, Düzce, Elazığ, Gaziantep, Kahramanmaraş, Kastamonu, Mardin, Ordu, Samsun, Sivas ve Tekirdağ’dan ise 1’er firma listeye girdi.

Kaynak:AA

Türk futbolundan bir Ali Koç geçti
Ali Koç'un Fenerbahçe'deki bilinmeyen icraatları
Trump'ın açıklaması ülkeyi kırmızı alarma geçirdi: Siviller askeri eğitime başladı
Marmaris bitti, sıra orada! Şimdi de 8 bin kişilik ‘kasaba’ kuruyor
Galatasaray İlkin Aydın kararını resmen açıkladı: Tamam mı devam mı?
Galatasaray İlkin Aydın kararını resmen açıkladı: Tamam mı devam mı?
Kartlar yeniden dağıtılıyor: Orta sınıf hatchback otomobillerde en ucuz 10 model
Dünyanın en büyüklerinden biri olacak: Mega havalimanı Dubai’ye rakip geliyor!
Dünyanın en büyüklerinden biri olacak: Mega havalimanı Dubai’ye rakip geliyor!
Kırmızı alarm! Felaketi yaşayan Karadeniz'e bir uyarı daha: Daha beterine hazır olun
İkinci asgari ücret için tek şart gerekiyor!
İkinci asgari ücret için tek şart gerekiyor!
Emekli maaşında yaşanacak kaybı açıkladı: Özgür Erdursun umut dolu soruya acı yanıt verdi
Sergen Yalçın ve Rafa Silva ile ilgili bomba iddia
Sergen Yalçın ve Rafa Silva ile ilgili bomba iddia
Ekonomi
Turistler gelmiyor! Nedenine hiç şaşırmayacaksınız
Turistler gelmiyor! Nedenine hiç şaşırmayacaksınız
Bakan açıkladı: Erken emeklilik geliyor!
Bakan açıkladı: Erken emeklilik geliyor!