Ankara İstanbul'u geçti: En hızlı büyüyen 100 şirket belli oldu! İlk sırada bakın kim var

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, kalkınmanın anahtarının girişimcilik olduğunu belirterek, "Bizim de daha fazla girişimciye ihtiyacımız var, girişimcilik de heves işi. İşte Türkiye 100 yarışmasıyla girişimci rol modellerimizin sayısı artsın istiyoruz." dedi.

Türkiye'de 2021-2023 yıllarında başvuranlar arasında en hızlı satış geliri artışı sağlayan 100 şirketin açıklandığı TOBB Türkiye 100 Ödül Töreni, TOBB İkiz Kuleler'de gerçekleştirildi.

Dev şirketler çalışanlarına acil çağrı yaptı!

Hisarcıklıoğlu, törende yaptığı konuşmada, söz konusu dönemde Türkiye'nin en hızlı büyüyen 100 şirketinin ortalama ciro büyümesinin yüzde 1644 olduğunu söyledi.

Bu şirketlerin Türkiye'deki milli gelir artışının 6 kat üzerinde performans gösterdiklerini vurgulayan Hisarcıklıoğlu, "Yine aynı süre içinde, çalışan başı üretimlerini yani verimliliklerini ise ortalama yüzde 718 artırdılar. Ayrıca her biri ortalama 127 kişiye istihdam sağladı. Toplam istihdamlarını da yüzde 88 oranında artırdılar. Türkiye 100 şirketlerinin yüzde 67’si ihracat yapıyor. Tam 67 ülkeye ihracat gerçekleştiriyorlar." diye konuştu.

İlk sıra Deeptech Universe Savunma ve Bilişim Teknolojileri AŞ'nin oldu

Cirosunu iki yılda yüzde 19 bin 153 oranında artıran Ankara merkezli Deeptech Universe Savunma ve Bilişim Teknolojileri AŞ ilk sırayı aldı.

Dev ilaç şirketi milyarlarca dolara satılıyor!

Kahramanmaraş firması Batı Kipaş Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş. yüzde 18 bin 93 büyüme oranıyla ikinci, İstanbul merkezli Figo Ticari Bilgi ve Uygulama Platformu A.Ş. ise yüzde 5 bin 126 büyüme oranıyla üçüncü oldu.

En hızlı büyüyen 10 şirketin 8’inin Ankara merkezli olması dikkat çekti. En hızlı büyüyen 100 şirkete ise TOBB'un internet sitesinden ulaşılabiliyor.

En hızlı büyüyen 10 şirket şu şekilde:

EN HIZLI BÜYÜYEN 10 ŞİRKETİN 8'İ ANKARA MERKEZLİ

Listede 25 farklı ilden, 34 farklı sektöre ait şirket bulunurken en fazla yoğunluk, bilgisayar programlama ve danışmanlık alanında görüldü.

En hızlı büyüyen şirketlerin 24’ü Ankara’dan, 22’si İstanbul’dan çıktı. Bunları 6’şar şirket ile Balıkesir ve İzmir takip etti. Konya 5 firma ile öne çıktı.

Adana ve Bursa’dan 4’er firma yer alırken, Antalya, Eskişehir, Kayseri, Kocaeli ve Mersin’den 3’er firma listede temsil edildi. Sakarya’dan 2 firma bulunuyor.

Bolu, Denizli, Düzce, Elazığ, Gaziantep, Kahramanmaraş, Kastamonu, Mardin, Ordu, Samsun, Sivas ve Tekirdağ’dan ise 1’er firma listeye girdi.