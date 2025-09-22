Dev ilaç şirketi milyarlarca dolara satılıyor!

İlaç devi Pfizer, obezite ilacı üreticisi Metsera'yı 7,3 milyar dolarlık anlaşmayla satın almaya hazırlanıyor.

Pfizer, obezite ilacı üreticisi Metsera’yı 7,3 milyar dolara satın almak için anlaşma yapmaya hazırlanıyor.

Financial Times'ın haberine göre, Pfizer hisse başına 47.50 dolar nakit ödemenin yanı sıra belirli performans hedeflerinin karşılanması durumunda hisse başına 22.50 dolar daha ödeme yapacak.

Kilo kaybını destekleyen ilaçlara yönelik talep hızla yükselirken, uzmanlar bu pazarın 2030’lu yıllarda küresel ölçekte 150 milyar dolara ulaşabileceğini öngörüyor.

PFİZER HAKKINDA

iilac.jpg

Pfizer, yıllık 81,3 milyar dolarlık geliri ile dünya ilaç şirketleri arasında ilk sıralarda yer alıyor.

Bugün dünyanın en büyük ilaç şirketlerinden biri olarak konumlanan Pfizer, 65 yıldır Türkiye’ye yatırım yapıyor, 600’e yakın çalışanı bulunuyor.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

