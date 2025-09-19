Altının tansiyonu düştü: Alım fırsatı mı?

Altın fiyatları haftalardır rekor üzerine rekor kırarken dün başlayan sakinlik Fed'in faiz indirimi kararıyla düşüşe evrildi. Rekor serisini ara ara soluklandıran altında Amerikan Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararı etkili oldu. Fed 2025 yılının altıncı faiz kararında beklentilerin doğrultusunda idirime gitti.

Fed Açık Piyasa Komitesi (FOMC) 25 baz puanlık faiz indirimine giderek politika faizini 4.00-4.25 aralığına çekti. Günlerdir tarihi rekorlara koşan altın fiyatlarında faizi kararı doğrudan etkili oldu.

Ons altın günlerdir yükselişini sürdürürken bugün günün ilk saatlerinde 3,652 dolardan işlem görüyor. Gram da benzer şekilde düşüşe geçti. Kapalıçarşı'da 4 bin 986 liradan işlem gören gram altın dün piyasalarda 4 bin 829 TL'den alıcı buluyordu. Günü yüksek kapatan gram altın yeni güne temkinli bir yükseliş ile girdi.

Kritik Fed kararının öncesinde altın fiyatları düşüşe geçse asıl düzeltme karardan sonra geldi.

İşte 19 Eylül 2025 saat 09:15'e ait güncel altın fiyatları:

Gram altın

4.860,25

4.860,75

22 Ayar Bilezik

4.526,86

4.561,22

Altın (ONS)

3.651,97

3.652,34

Altın ($/kg)

116.859,00

116.871,00

Cumhuriyet Altını

32.259,00

32.572,00

Yarım Altın

16.179,00

16.336,00

Çeyrek Altın

8.089,00

8.163,00

Reşat Altını

32.291,47

32.604,95

22 Ayar Altın TL/Gr

4.514,21

4.757,93

Gremse Altın

79.359,89

81.169,08

Tam Altın

31.743,96

32.368,34

Külçe Altın ($)

119.150,00

119.200,00