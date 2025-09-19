Altının tansiyonu düştü: Alım fırsatı mı?

Yayınlanma:
Altın fiyatlarında rekor serisi Fed'in faiz inirimi ile kesildi. Düşüşe geçen altının yeni rotasının ne olacağı merak ediliyor. İşte altın fiyatları...

Altın fiyatları haftalardır rekor üzerine rekor kırarken dün başlayan sakinlik Fed'in faiz indirimi kararıyla düşüşe evrildi. Rekor serisini ara ara soluklandıran altında Amerikan Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararı etkili oldu. Fed 2025 yılının altıncı faiz kararında beklentilerin doğrultusunda idirime gitti.

Fed Açık Piyasa Komitesi (FOMC) 25 baz puanlık faiz indirimine giderek politika faizini 4.00-4.25 aralığına çekti. Günlerdir tarihi rekorlara koşan altın fiyatlarında faizi kararı doğrudan etkili oldu.

Altın yatırımcısına kritik uyarı: Alım fırsatı için tarih verdiler!

Ons altın günlerdir yükselişini sürdürürken bugün günün ilk saatlerinde 3,652 dolardan işlem görüyor. Gram da benzer şekilde düşüşe geçti. Kapalıçarşı'da 4 bin 986 liradan işlem gören gram altın dün piyasalarda 4 bin 829 TL'den alıcı buluyordu. Günü yüksek kapatan gram altın yeni güne temkinli bir yükseliş ile girdi.

İslam Memiş'ten altın çağrısı: 5 bin lirayı geçince dayanamadı

Kritik Fed kararının öncesinde altın fiyatları düşüşe geçse asıl düzeltme karardan sonra geldi.

İşte 19 Eylül 2025 saat 09:15'e ait güncel altın fiyatları:

Gram altın
4.860,25
4.860,75

22 Ayar Bilezik
4.526,86
4.561,22

Altın (ONS)
3.651,97
3.652,34

Altın ($/kg)
116.859,00
116.871,00

Cumhuriyet Altını
32.259,00
32.572,00

Yarım Altın
16.179,00
16.336,00

Çeyrek Altın
8.089,00
8.163,00

Reşat Altını
32.291,47
32.604,95

22 Ayar Altın TL/Gr
4.514,21
4.757,93

Gremse Altın
79.359,89
81.169,08

Tam Altın
31.743,96
32.368,34

Külçe Altın ($)
119.150,00
119.200,00

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

