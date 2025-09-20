Altın ters köşe yaptı!
Altın fiyatları haftalardır rekor üzerine rekor kırarken Fed'in faiz indirimi kararıyla tansiyonu düşürdü. Rekor serisini ara ara soluklandıran altında Amerikan Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararı etkili oldu. Fed 2025 yılının altıncı faiz kararında beklentilerin doğrultusunda idirime gitti.
Fed Açık Piyasa Komitesi (FOMC) 25 baz puanlık faiz indirimine giderek politika faizini 4.00-4.25 aralığına çekti. Günlerdir tarihi rekorlara koşan altın fiyatlarında faizi kararı doğrudan etkili oldu.
Altın yatırımcısına kritik uyarı: Alım fırsatı için tarih verdiler!
Kritik Fed kararının öncesinde altın fiyatları düşüşe geçse de asıl düzeltme karardan sonra geldi.
Altın fiyatları düzeltmeye giderken sakin seyir bir anda yönünü yukarı çevirdi. Yeniden tırmanışa geçen altında, gram 4 bin 900 lirayı buldu.
İslam Memiş'ten altın çağrısı: 5 bin lirayı geçince dayanamadı
İşte 20 Eylül 2025 günün ilk saatlerine ait güncel altın fiyatları:
ALTIN (TL/GR)
4.902,48
4.903,41
22 Ayar Bilezik
4.573,93
4.601,72
Altın (ONS)
3.685,37
3.686,07
Altın ($/kg)
117.895,00
117.917,00
Cumhuriyet Altını
32.567,00
32.860,00
Yarım Altın
16.334,00
16.493,00
Çeyrek Altın
8.167,00
8.241,00
Reşat Altını
32.599,47
32.892,95
22 Ayar Altın TL/Gr
4.557,41
4.803,64
Gremse Altın
79.892,72
81.694,13
Tam Altın
31.957,09
32.577,72
Külçe Altın ($)
119.950,00
120.000,00