Altın ters köşe yaptı!

Yayınlanma:
Altın fiyatları Fed'in faiz kararının ardından sakinleyip düşüşe geçerken, bir anda yeniden tırmanışa geçti.

Altın fiyatları haftalardır rekor üzerine rekor kırarken Fed'in faiz indirimi kararıyla tansiyonu düşürdü. Rekor serisini ara ara soluklandıran altında Amerikan Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararı etkili oldu. Fed 2025 yılının altıncı faiz kararında beklentilerin doğrultusunda idirime gitti.

2023/09/24/beylikduzu-nde-kuyumcu-dukkani-soyuldu-3-kilo-altin-ve-330-bin-lira-calindi-1090447-5.jpg

Fed Açık Piyasa Komitesi (FOMC) 25 baz puanlık faiz indirimine giderek politika faizini 4.00-4.25 aralığına çekti. Günlerdir tarihi rekorlara koşan altın fiyatlarında faizi kararı doğrudan etkili oldu.

Altın yatırımcısına kritik uyarı: Alım fırsatı için tarih verdiler!Altın yatırımcısına kritik uyarı: Alım fırsatı için tarih verdiler!

Kritik Fed kararının öncesinde altın fiyatları düşüşe geçse de asıl düzeltme karardan sonra geldi.

Altın fiyatları düzeltmeye giderken sakin seyir bir anda yönünü yukarı çevirdi. Yeniden tırmanışa geçen altında, gram 4 bin 900 lirayı buldu.

İslam Memiş'ten altın çağrısı: 5 bin lirayı geçince dayanamadıİslam Memiş'ten altın çağrısı: 5 bin lirayı geçince dayanamadı

İşte 20 Eylül 2025 günün ilk saatlerine ait güncel altın fiyatları:

2023/10/04/20230404-kuyumcu-aa.jpg
ALTIN (TL/GR)
4.902,48
4.903,41

22 Ayar Bilezik
4.573,93
4.601,72

Altın (ONS)
3.685,37
3.686,07

Altın ($/kg)
117.895,00
117.917,00

Cumhuriyet Altını
32.567,00
32.860,00

Yarım Altın
16.334,00
16.493,00

Çeyrek Altın
8.167,00
8.241,00

Reşat Altını
32.599,47
32.892,95

22 Ayar Altın TL/Gr
4.557,41
4.803,64

Gremse Altın
79.892,72
81.694,13

Tam Altın
31.957,09
32.577,72

Külçe Altın ($)
119.950,00
120.000,00

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

