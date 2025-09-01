Altın rekor üstüne rekor kırdı! Yatırımcılar satış yapmalı mı? İslam Memiş yanıtladı

Altın rekor üstüne rekor kırdı! Yatırımcılar satış yapmalı mı? İslam Memiş yanıtladı
Yayınlanma:
Güncelleme:
Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, yeni haftaya ilişkin tahminlerini paylaştı. Dalgalı günlerin yatırımcıları beklediği konusunda uyarılarda bulunan Memiş, özellikle gram altın yatırımcılarının sakin kalması gerektiğini belirtti.

Neredeyse her olayda olduğu gibi ABD Başkanı Donald Trump ile Fed Yönetim Kurulu Üyesi Lisa Cook arasındaki tartışma sonucu altın bir kez daha rekor üstüne rekor kırdı.

Trump'ın faizleri indirme konusundaki ısrarı altındaki yükselişi sürdürürken, Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'ten yeni haftaya ilişkin dikkat çeken değerlendirmeler geldi.

Memiş, bu hafta hem Trump'ı faiz indirimi konusunda uyaran Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagart'ın konuşmasının hem de Fed'in açıklayacağı enflasyon verisinin piyasaları dalgalandıracağına dikkat çekti.

İslam Memiş 'kasıma kadar' demişti! Gram altın öyle bir yükseldi ki gören bir daha baktıİslam Memiş 'kasıma kadar' demişti! Gram altın öyle bir yükseldi ki gören bir daha baktı

"HAZİRAN, TEMMUZ VE AĞUSTOS FIRSATLAR SUNUYOR"

Özellikle gram altın yatırımcısını uyaran Memiş, Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarında altının yatırımcısına ciddi fırsatlar sunduğunu vurgulayarak, "Gram altının Türk lirası fiyatındaki rekorları devam ediyor. 4.599 lira şu anda. Sabah saatlerinde 4.613 lira seviyesine kadar yükseldi” diye konuştu.

Altın yatırımcılarının altın satışı veya kar satışıyla ilgili sorularına da yanıt veren Memiş, "Burası da riskli. Eğer nakide ihtiyacınız yoksa veya nakide ihtiyacım olmasaydı ben tekrar elimdeki varlıkların kıymetini bilirdim ve satış yapmazdım” dedi.

NOT: Yatırım tavsiyesi değildir...

Altın rekor kırdı İslam Memiş uyardı: Alım fırsatını kaçırmayınAltın rekor kırdı İslam Memiş uyardı: Alım fırsatını kaçırmayın

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

30 yaş üstüne büyük müjde: Kaldırılan indirim geri getirildi
Kaldırılan indirim geri getirildi
30 yaş üstüne büyük müjde
Altın rekor üstüne rekor kırdı! Yatırımcılar satış yapmalı mı? İslam Memiş yanıtladı
Altın rekor üstüne rekor kırdı!
Yatırımcılar satış yapmalı mı? İslam Memiş yanıtladı
Bu gece yarısından itibaren İstanbul'un 22 ilçesinde başlıyor: 8 saati bulacak kesintiler yaşanacak
Barış Alper fitili ateşledi Kerem Aktürkoğlu ne olacak: Bugün Galatasaray'a yarın Fenerbahçe ve Beşiktaş'a
Hande Baladın Tayland'ı salladı: Bu görüntüleri sokakta izlenme rekoru kırdı
Hande Baladın Tayland'ı salladı: Bu görüntüleri sokakta izlenme rekoru kırdı
TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'nu bu kez alkışlıyorum: Türk futbol tarihini yeniden yazan adam
Uyku düşmanı telefon: Telefonu başucunda bırakmanın görülmeyen zararları
Uyku düşmanı telefon: Telefonu başucunda bırakmanın görülmeyen zararları
Güvenilir liman altının değeri nasıl hesaplanır? Altın nasıl değerlenir?
Altın nasıl değerlenir?
Güvenilir liman altının değeri nasıl hesaplanır?
Altın rekor kırdı İslam Memiş uyardı: Alım fırsatını kaçırmayın
17 milyonu birden serbest bırakılacak: Azerbaycan'a gönderilecekler
Azerbaycan'a gönderilecekler
17 milyonu birden serbest bırakılacak
Ekonomi
Üniversite bursları ve harçlıklarını toplayıp iş kurdular milyonlarca ürünü 20 ülkeye satıyorlar
Üniversite bursları ve harçlıklarını toplayıp iş kurdular milyonlarca ürünü 20 ülkeye satıyorlar
30 yıl sonra ilk! İşçiler grev kararı aldı
30 yıl sonra ilk! İşçiler grev kararı aldı
Türkiye'nin lüks saatinin öncüsüydü: Zamanın kraliçesi yaşamını yitirdi
Türkiye'nin lüks saatinin öncüsüydü: Zamanın kraliçesi yaşamını yitirdi