Altın rekor üstüne rekor kırdı! Yatırımcılar satış yapmalı mı? İslam Memiş yanıtladı

Neredeyse her olayda olduğu gibi ABD Başkanı Donald Trump ile Fed Yönetim Kurulu Üyesi Lisa Cook arasındaki tartışma sonucu altın bir kez daha rekor üstüne rekor kırdı.

Trump'ın faizleri indirme konusundaki ısrarı altındaki yükselişi sürdürürken, Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'ten yeni haftaya ilişkin dikkat çeken değerlendirmeler geldi.

Memiş, bu hafta hem Trump'ı faiz indirimi konusunda uyaran Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagart'ın konuşmasının hem de Fed'in açıklayacağı enflasyon verisinin piyasaları dalgalandıracağına dikkat çekti.

"HAZİRAN, TEMMUZ VE AĞUSTOS FIRSATLAR SUNUYOR"

Özellikle gram altın yatırımcısını uyaran Memiş, Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarında altının yatırımcısına ciddi fırsatlar sunduğunu vurgulayarak, "Gram altının Türk lirası fiyatındaki rekorları devam ediyor. 4.599 lira şu anda. Sabah saatlerinde 4.613 lira seviyesine kadar yükseldi” diye konuştu.

Altın yatırımcılarının altın satışı veya kar satışıyla ilgili sorularına da yanıt veren Memiş, "Burası da riskli. Eğer nakide ihtiyacınız yoksa veya nakide ihtiyacım olmasaydı ben tekrar elimdeki varlıkların kıymetini bilirdim ve satış yapmazdım” dedi.

