İslam Memiş 'kasıma kadar' demişti! Gram altın öyle bir yükseldi ki gören bir daha baktı

Yayınlanma:
Altın yeni haftaya rekor seviyede başladı. Gram altın geçen hafta kırdığı rekorun ardından yeniden tırmanışa geçti ve yeni bir rekora imza attı. Gram altın, İslam Memiş'in yeni hedef noktası dediği seviyeye yaklaştı.

Altın fiyatları, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) bu ay açıklayacağı faiz kararında indirimi beklentilerinin artmasından destekle zirveye tırmandı. Altın fiyatları yeni haftanın ilk günü dört ayın en üst seviyesine çıktıç

Gram altın geçen hafta 4 bin 500 lira destek noktasını aşarak rekor kırmıştı. Ancak yeni haftaya kendi rekorunu kırarak girdi:4 bin 600 liranın üzerine çıktı.

Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş geçen hafta altına ilişkin değerlendirmesinde, gram altında yeni hedef noktasının 4 bin 650 TL olduğunu söylemiş ve kasım ayına kadar yükseliş trendinin süreceğini bildirmişti.

ALIM FIRSATI KAÇTI MI?

Gram altının 4 bin 395 lira seviyelerine indiğini anımsatan İslam Memiş "İşte orada alım yapan arkadaşlarımız iyi bir hamle yaptı. Yine eğer nakide ihtiyacı yoksa beklemeye devam etmesi gerekiyor. Ancak ev alacak araba alacak altın fiyatlarının yükselişini bekleyen arkadaşlarımız varsa buradan satışlarını değerlendirebilir." diye konuştu. (Memiş bu açıklamayı yaptığında gram altıb 4 bin 500 lira sınırını zorluyordu.)

Memiş, gram altında kasım ayına kadar yükseliş beklediğini ifade etti.

Öte yandan rekor kıran sadece altın değil. Gümüş de ons başına 40 doların üzerine çıkarak 2011’den bu yana en yüksek seviyesini gördü.

Peki altın fiyatları ne kadar? 1 Eylül 2025 gününe ait altın fiyatları şu şekilde:

Gram altın
4.611,42
4.611,87

22 Ayar Bilezik
4.174,92
4.208,31

Altın (ONS)
3.479,23
3.479,60

Altın ($/kg)
111.571,00
111.582,00

Cumhuriyet Altını
29.781,00
30.038,00

Yarım Altın
14.936,00
15.088,00

Çeyrek Altın
7.468,00
7.544,00

Reşat Altını
29.813,47
30.070,95

Gremse Altın
72.519,78
74.175,99

Ata Altın
29.914,41
30.668,48

Tam Altın
29.007,91
29.579,66

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

