Altın rekor kırdı İslam Memiş uyardı: Alım fırsatını kaçırmayın

Altın fiyatları uzun bir aranın ardından yükselişe geçti. 29 Ağustos günü ise gram altın rekor kırararak 4 bin 522 liraya çıktı. Bu hem tüm zamanların rekoru oldu hem de gramda uzun süredir kritik sınır olan 4 bin 500 lira sınırının aşılması oldu.

Peki altın düşer mi? Yükselmeye devam edecek mi? Ne zaman almak gerekir?

Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, piyasaya ve altına ilişikin çarpıcı açıklamalarda bulundu. Memiş Youtube kanalında yaptığı değerlendirmede altın ve diğer enstrümanlarda yeni bir yükseliş olduğunu söyledi.

Borsada yatay seyrin devam ettiğini söyleyen Memiş borsada hedefin 11.800 ve devamında 12.000 puan seviyesi olduğunu belirtti ve ekledi: "Yine de borsa tarafında şahsen beklemeyi tercih ediyorum."

Memiş "Borsa İstanbul düzeninde endeks bazlı yükselişlerin kalıcı olmasını kısa vadede beklemiyorum." dedi.

"EURO UCUZ"

Döviz kurunda doların 45 lirayı bulacağı hedefini açıklayan Memiş "Euro benim nazarımda yine ucuz kalmaya devam ediyor. Tabii euro dolar paritesi 1.16 seviyesinin aşağısına sarkınca haliyle euro TL kuru da 48 lira seviyesinin altına sarktı. 48 lira seviyesinin altındaki her rakamı yani 47.70 48 lira bant aralığında yine alım fırsatı olarak görmeye devam edeceğim. Yıl sonu hedefimiz yine euro TL kurunda 52, 53, 55 bandı olduğu için yine ucuz görmeye devam ediyorum. " diye konuştu.

Memiş altına ilişkin ise ons altında 3.312 dolar seviyelerininde alım yapılabileceğini belirtti. Ons altında yukarı yönlü hareketlerin kasım ayına kadar devam edeceğini söyledi.

ONS ALTINDA DİRENÇ NOKTASI

Ons altında kasım ayına kadar 3.440 dolar hedefini açıklayan İslam Memiş "Radarımızda 3.500 dolar seviyesi yine kalmaya devam edecek" dedi.

Memiş ons ve gram altına ilişkin şu uyarıyı yaptı: "Elinde altın bulunduran yatırımcı arkadaşlarımızın eğer nakde ihtiyacı yoksa beklemeye devam etmesi gerekiyor. Yine düşüşleri alım fırsatı olarak değerlendirmekte fayda var. 3.368 dolar direnci kırıldı, devamında 3.440 dolar direncini takip ederiz ve 3.368 dolar destek seviyesi oldu."

Gram altın için Memiş "2025 yılındaki kırmızı çizgimiz ve beklentimiz 4.500 lira seviyesiydi" dedi.

"Altın tarafında 2025 yılına ilişkin beklentilerimiz karşılandı" diyen Memiş ikinci direnç seviyesine odaklanmak gerektiğini söyledi.

GRAM ALTIN YÜKSELECEK

İslam Memiş, gram altın için ikinci direnç noktasının 4 bin 650 TL olduğunu açıkladı.

Geçen hafta gram altının 4 bin 395 lira seviyelerine indiğimi anımsatan İslam Memiş "İşte orada alım yapan arkadaşlarımız iyi bir hamle yaptı. Yine eğer nakide ihtiyacı yoksa beklemeye devam etmesi gerekiyor. Ancak ev alacak araba alacak altın fiyatlarının yükselişini bekleyen arkadaşlarımız varsa buradan satışlarını değerlendirebilir." diye konuştu.

Memiş, gram altında kasım ayına kadar yükseliş beklediğini ifade etti.

*Yatırım tavsiyesi değildir!