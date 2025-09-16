Altın gün içi rekoru kırdı
Yayınlanma:
Altın fiyatlarında yükseliş rekor seviyese devam ediyor. Bir süredir 4 bin 900 lira sınırını zorlayan gram altın eşiği geçti.
Altın fiyatlarında rekor serisi sürüyor. Sabah saatlerinde rekor kıran ons ve gram altında yeni rekorlar art arda geldi. İçeride CHP Kurultay davasının ertelenmesi ile piyasalar sakinlerken, küresel piyasalar Fed'in yarın (17 Eylül) açıklayacağı faiz kararına odaklanmış durumda.
Fed kararı öncesi altın fiyatları rekor seviyelerde dolaşıyor. Gram altın zorladığı 4 bin 900 lira seviyesini aşarak tüm zamanların rekorunu kırdı. Gram altın 4 bin 910 lirayı gördü.
Altın fiyatları 16 Eylül 12:45'te şu şekilde:
Gram altın % 0,53
ALIŞ(TL) 4.910,34
SATIŞ(TL) 4.910,83
Çeyrek Altın % 0,26
ALIŞ(TL) 8.119,00
SATIŞ(TL) 8.167,00
Altın (ONS) % 0,47
ALIŞ($) 3.696,14
SATIŞ($) 3.696,53