Altın fiyatlarında Fed sessizliği

Altın fiyatları haftalardır rekor üzerine rekor kırarken bugün sakin başladı. Rekor serisini ara ara soluklandıran altında bugün Amerikan Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararı bekleniyor. Günlerdir tarihi rekorlara koşan altın fiyatlarında Fed'in faiz kararının etkili olacağı ifade ediliyor.

Ons altın günlerdir yükselişini sürdürürken bugün yüzde -0,51 değer kaybıyla 3,671 dolardan işlem görüyor. Gram da benzer şekilde düşüşe geçti. Kapalıçarşı'da 5 bin 32 liradan işlem gören gram altın piyasalarda 4 bin 880 TL'den alıcı buluyor.

Kritik Fed kararının öncesinde altın fiyatları düşüşe geçse de bunun bir düzeltme mi olduğu henüz netlik kazanmış değil.

İşte 17 Eylül 2025 saat 09:50'ye ait güncel altın fiyatları:

Gram altın

4.879,24

4.879,74

-0,26%

09:32

22 Ayar Bilezik

4.549,44

4.577,30

Altın (ONS)

3.672,57

3.672,94

Altın ($/kg)

117.571,00

117.583,00

Cumhuriyet Altını

32.388,00

32.695,00

Yarım Altın

16.244,00

16.398,00

Çeyrek Altın

8.122,00

8.194,00

Reşat Altını

32.420,47

32.727,95

22 Ayar Altın TL/Gr

4.532,37

4.775,97

Gremse Altın

80.259,06

82.068,56

Tam Altın

32.103,62

32.727,04

Külçe Altın ($)

120.500,00

120.550,00