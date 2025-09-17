Altın fiyatlarında Fed sessizliği

Altın fiyatlarında Fed sessizliği
Yayınlanma:
Rekor üzerine rekor kıran altın Fed'in faiz kararının açıklanacağı güne sakin başladı. Gözler açıklanacak kararda. İndirim beklentisi güçlenirken piyasalar gelecek karara kilitlenmiş durumda.

Altın fiyatları haftalardır rekor üzerine rekor kırarken bugün sakin başladı. Rekor serisini ara ara soluklandıran altında bugün Amerikan Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararı bekleniyor. Günlerdir tarihi rekorlara koşan altın fiyatlarında Fed'in faiz kararının etkili olacağı ifade ediliyor.

Altın yatırımcısına kritik uyarı: Alım fırsatı için tarih verdiler!Altın yatırımcısına kritik uyarı: Alım fırsatı için tarih verdiler!

Ons altın günlerdir yükselişini sürdürürken bugün yüzde -0,51 değer kaybıyla 3,671 dolardan işlem görüyor. Gram da benzer şekilde düşüşe geçti. Kapalıçarşı'da 5 bin 32 liradan işlem gören gram altın piyasalarda 4 bin 880 TL'den alıcı buluyor.

İslam Memiş'ten altın çağrısı: 5 bin lirayı geçince dayanamadıİslam Memiş'ten altın çağrısı: 5 bin lirayı geçince dayanamadı

Kritik Fed kararının öncesinde altın fiyatları düşüşe geçse de bunun bir düzeltme mi olduğu henüz netlik kazanmış değil.

İşte 17 Eylül 2025 saat 09:50'ye ait güncel altın fiyatları:

Gram altın
4.879,24
4.879,74
-0,26%
09:32

22 Ayar Bilezik
4.549,44
4.577,30

Altın (ONS)
3.672,57
3.672,94

Altın ($/kg)
117.571,00
117.583,00

Cumhuriyet Altını
32.388,00
32.695,00

Yarım Altın
16.244,00
16.398,00

Çeyrek Altın
8.122,00
8.194,00

Reşat Altını
32.420,47
32.727,95

22 Ayar Altın TL/Gr
4.532,37
4.775,97

Gremse Altın
80.259,06
82.068,56

Tam Altın
32.103,62
32.727,04

Külçe Altın ($)
120.500,00
120.550,00

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

Mansur Yavaş 2.5 milyar yatırmıştı: Karşılığını aldı
Mansur Yavaş 2.5 milyar yatırmıştı: Karşılığını aldı
12 yıllık Türkiye'nin dev akaryakıt firması konkordato ilan etti
12 yıllık Türkiye'nin dev akaryakıt firması konkordato ilan etti
İnekleri için arazisinde sondaj yaptı: 88 metrede fışkıran sıvıyı görünce gözlerine inanamadı
İnekleri için arazisinde sondaj yaptı
88 metrede fışkıran sıvıyı görünce gözlerine inanamadı
Vefat eden eşi hastayken bulamadığı ürünün üretimine başladı: Tonlarcasını hasat etmeye başladı
Tonlarcasını hasat etmeye başladı
Vefat eden eşi hastayken bulamadığı ürünün üretimine başladı
60 hanelik mahalle tam 60 ton üretiyor! Siparişlere yetişemiyorlar: Kilosu altınla yarışıyor
Siparişlere yetişemiyorlar: Kilosu altınla yarışıyor
60 hanelik mahalle tam 60 ton üretiyor
Bu gece yarısından itibaren başlıyor: İstanbul’un 21 ilçesi için kara gece uyarısı
Yarın son gün! Aylık 35 bin TL kazanmak için tek şart
Yarın son gün! Aylık 35 bin TL kazanmak için tek şart
Nihat Özçelik kimdir? Investco Holding soruşturmasında son durum — Işık Ökte detayı
Borsa operasyonu: Nihat Özçelik ve Işık Ökte gündemde
Avrupa 4 gol atan Türk kaleciyi konuşuyor
Avrupa 4 gol atan Türk kaleciyi konuşuyor
Satın alacaklara kara haberi verdi: 1 milyondan fazla arttı
Ekonomi
Mansur Yavaş 2.5 milyar yatırmıştı: Karşılığını aldı
Mansur Yavaş 2.5 milyar yatırmıştı: Karşılığını aldı
Siyasi hesap ekonomiye uymuyor: CHP Kurultayı davası ertelendi Türkiye’nin kredi itibarı düzeldi
Siyasi hesap ekonomiye uymuyor: CHP Kurultayı davası ertelendi Türkiye’nin kredi itibarı düzeldi
Kiracı ve ev sahipleri arasında yeni anlaşmazlık: Kim ödeyecek?
Kiracı ve ev sahipleri arasında yeni anlaşmazlık: Kim ödeyecek?