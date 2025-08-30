Altın, borsa, dolar... Hangisi kazandırdı? Haftanın yıldızı belli oldu

Alım-satım yapacaklar ve yatırımcılar piyasaları yakından takip ediyor. Yatırımcılar paralarını hangi limana çekeceklerini araştırıyor ve doğru hamleler geliştirmeye çalışıyor. Yatırım araçlarının riskleri, mevcut durumu, gelişmelerden etkilenirliği dikkatle izleniyor ve en doğru bulunan araca yatırım yapılıyor. Bu yatırım araçlarının geçmişe yönelik performansları da yakın takipte. Haftalık hareketlenmeler, daha geniş yelpazede yatırım araçlarının izlediği yol izlenerek gelecekteki rota tahmin edilmek isteniyor.

Haftalık olarak yatırım araçlarının performansını merak edenler de 29 Ağustos haftasında yaşanan gelişmelere bakıyor. Bu haftanın sonunda da yatırımcıların yüzünü güldüren ve hayal kırıklığına uğratan yatırım araçları belli oldu.

Peki bu hafta hangi yatırım tercihleri kazanç sağladı? Altın mı ön plandaydı, döviz mi öne çıktı, yoksa borsa mı geriledi?

BORSA BU HAFTA GERİLEDİ

Borsa İstanbul’da işlem gören hisse senetleri, haftayı kayıpla kapattı. BIST 100 endeksi, haftalık bazda yüzde 0,74 oranında değer kaybetti. Endeks, 11.262,82 puanla haftanın en düşük seviyesini, 11.605,30 puanla ise en yüksek seviyesini gördü. Haftayı ise 11.288,05 puanda tamamladı.

DOLAR YÜKSELDİ AMA SINIRLI KALDI

Amerikan doları, bu hafta yatırımcısına sınırlı da olsa kazandırdı. Haftalık bazda yüzde 0,33 oranında artış gösteren dolar/TL kuru, 41,1510 seviyesine yükseldi.

EURO’DA YÜZDE 0,74'LÜK ARTIŞ

Euro ise doların önüne geçerek haftalık bazda yüzde 0,74 değer kazanarak 48,0230 TL seviyesine ulaştı. Döviz yatırımcısı bu hafta genellikle kazançlı çıktı.

EMEKLİLİK FONLARI DA KAZANDIRDI

Emeklilik fonları yatırımcısına bu hafta ortalama yüzde 0,65 oranında kazanç sağladı. Uzun vadeli yatırım araçlarından olan bu fonlar, istikrarlı getiri sunmayı sürdürdü.

YATIRIM FONLARINDA GENEL ARTIŞ

Yatırım fonları genel olarak yatırımcısına yüzde 0,76 oranında getiri sağladı. Özellikle bazı fon kategorilerinde dikkat çekici artışlar gözlendi.

KIYMETLİ MADEN FONLARI ZİRVEDE

Yatırım fonlarından en çok kazandıran ise kıymetli maden fonları oldu. Bu fonlar, yüzde 2,16 oranında değer artışıyla öne çıktı ve yatırımcıların ilgisini çekti.

CUMHURİYET ALTINI YÜKSELİŞTE

Altın cephesinde ise önemli hareketlilik yaşandı. Cumhuriyet altını, haftayı yüzde 3,17'lik artışla 30.651 TL seviyesinde tamamladı.

ÇEYREK ALTIN 7.600 TL’YE YÜKSELDİ

Geçtiğimiz hafta sonunda 7.365 TL’den işlem gören çeyrek altının fiyatı, bu hafta yüzde 3,19 artarak 7.600 TL’ye ulaştı.

GRAM ALTIN REKORA YAKLAŞTI

24 ayar külçe altının gram fiyatı da güçlü yükselişini sürdürdü. Haftalık bazda yüzde 3,20 değer kazanan gram altın, 4.537 TL seviyesine çıkarak yatırımcısına önemli bir getiri sağladı.