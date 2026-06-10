Altın almadan bir daha düşünün Amerikalı banka açıkladı

Küresel finans piyasalarının önemli aktörlerinden JP Morgan Global Research, kıymetli madenler piyasasına yönelik beklentilerini aşağı yönlü revize ettiğini duyurdu.

Kurum tarafından paylaşılan son analiz raporunda, ons altın fiyatlarının 2026 takvim yılının son çeyreklik döneminde ortalama olarak 6.000 dolar/ons düzeyinde dengelenmesinin beklendiği ifade edildi.

Şirketin Baz ve Değerli Metaller Araştırma Başkanı görevini yürüten Greg Shearer, emtia piyasasındaki son dinamiklere ilişkin çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

Shearer, finansal yatırımcıların altına yönelik satın alma ve pozisyon alma iştahında yakın geçmişe kıyasla belirgin bir gevşeme ve zayıflama trendinin baş gösterdiğine dikkat çekti.

ALTIN BELİRSİZ BÖLGEDE SIKIŞTI

Değerli metaller piyasasındaki teknik sıkışmaya işaret eden Greg Shearer, piyasa grafikleri üzerindeki güncel sıkışmayı şu sözlerle analiz etti:

"Altın teknik açıdan bir tür belirsiz bölgede sıkışmış durumda. Fiyatlar yaklaşık 4.340 dolar/ons seviyesindeki 200 günlük hareketli ortalamanın üzerinde kalırken, şimdilik 4.730 dolar/ons seviyesindeki 50 günlük hareketli ortalamanın altında sınırlanıyor"

GELECEK DÖNEM HEDEFLERİ AŞAĞI ÇEKİLDİ

Uluslararası finans devi JP Morgan Global Research, piyasalarda yaşanan bu durgunluk ve yön arayışı neticesinde uzun vadeli fiyat tahminlerinde kırpılmaya gitti. Banka stratejistleri, daha önce ons başına 6.300 dolar olarak ilan ettikleri 2026 yılı son çeyrek fiyat hedefini 6.000 dolar seviyesine indirdi.

Benzer şekilde, kurumun daha uzun vadeli projeksiyonunda yer alan ve daha önce 6.550 dolar olarak öngörülen 2027 senesi son çeyreklik ons altın hedefi de yapılan revizyonla birlikte 6.263 dolar düzeyine geriletildi.