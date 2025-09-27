Almanya'yı böyle ısıttık!

Türkiye, 2020-2024 döneminde 285,8 milyon dolarlık battaniye ihracatıyla dikkat çekti. Aynı süreçte 29,4 milyon dolarlık ithalat yapılırken, 256,4 milyon dolarlık dış ticaret fazlası elde edildi.

Bu alanda en büyük pazar, 39,4 milyon dolarlık alımla Almanya oldu.

EV TEKSTİLİNDE KATMA DEĞERLİ ÜRETİM

Tekstil sektöründe marka odaklı ve katma değeri yüksek ürünler üreten Türkiye, ev tekstiliyle öne çıkıyor. Özellikle soğuk havaların başlamasıyla birlikte battaniyeye olan talep hem yurtiçinde hem de ihracatta artış gösteriyor.

7 AYDA 16,3 MİLYON DOLAR FAZLA

TÜİK’in Özel Ticaret Sistemi verilerine göre, 2025’in ilk 7 ayında battaniye ihracatı 21,6 milyon dolara ulaşırken, ithalat için 5,3 milyon dolar harcandı. Bu dönemde 16,3 milyon dolarlık dış ticaret fazlası sağlandı.

ALMANYA İLK SIRADA, ABD VE MISIR TAKİPTE

Türkiye’nin battaniye ihracatında en büyük alıcı 39,4 milyon dolarla Almanya oldu. Onu Mısır, Irak, Hollanda ve ABD izledi. Ocak-temmuz döneminde de Almanya 2,8 milyon dolarlık alımla ilk sırada yer aldı. Aynı dönemde ABD’ye 2,6 milyon dolar, Mısır’a ise 1,9 milyon dolarlık satış gerçekleştirildi.