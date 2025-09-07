Otomotiv, Türkiye'nin en çok ihracat yaptığı sektör oldu

Türkiye otomotiv endüstrisi, 2025 yılı Ağustos ayında 2 milyar 733 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirerek başarılı performansını sürdürdü.

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) tarafından yapılan açıklamaya göre, sektör ihracatı geçtiğimiz yılın aynı ayına göre %1,3 artış gösterdi. Böylece otomotiv sektörü, Türkiye’nin en fazla ihracat yapan sektörü olma özelliğini korudu.

Ocak-Ağustos döneminde otomotiv endüstrisinin toplam ihracatı ise geçen yılın aynı dönemine göre %12,9 oranında yükselerek 26 milyar 547 milyon dolara ulaştı. Bu rakam, Türkiye’nin genel ihracatından %12,5’lik pay alındığını ortaya koydu.

TEDARİK ENDÜSTRİSİ İHRACATI 1,2 MİLYAR DOLARI GEÇTİ

Sektör içinde en büyük paya sahip olan tedarik endüstrisinin ağustos ihracatı, %1 artışla 1 milyar 221 milyon dolar olarak kayıtlara geçti.

Diğer ürün gruplarında ise şu veriler öne çıktı:

Binek otomobil ihracatı %2 azalarak 705 milyon dolar oldu.

Eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar grubunda ihracat %9 düşüşle 366 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti.

Otobüs, minibüs ve midibüs ihracatı %26 artışla 272 milyon dolara ulaştı.

Çekici ihracatı ise %19 oranında yükselerek 127 milyon dolar olarak gerçekleşti.

OİB üzerinden kayıtlı ve "diğer" başlığı altında yer alan ürünlerin ihracatı ise 42 milyon dolar oldu.

ALMANYA’YA İHRACATTA YÜZDE 41 ARTIŞ

Ağustos ayında Türkiye otomotiv sektörünün en fazla ihracat yaptığı ülke Almanya oldu. Bu ülkeye yapılan ihracat %41 artış göstererek 499 milyon dolar seviyesine çıktı.

Sıralamada ikinci olan Fransa'ya ihracat %14 artışla 281 milyon dolar, üçüncü sıradaki İspanya'ya ise %59 yükselişle 238 milyon dolar ihracat gerçekleştirildi.

"OTOMOTİV SEKTÖRÜ, TÜRKİYE İHRACATINA EN BÜYÜK KATKIYI SAĞLADI"

OİB Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik, açıklamasında sektörün ihracat liderliğini sürdürdüğüne dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı: