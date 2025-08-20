TÜİK verileri açıkladı: İhracatçı maliyetleri artıyor

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılı Temmuz ayına ilişkin Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi (YD-ÜFE) verilerini açıkladı. Verilere göre, endekste hem aylık hem de yıllık bazda dikkate değer artışlar yaşandı.

ENDEKSTE AYLIK VE YILLIK BAZDA YÜKSELİŞ

Temmuz 2025 döneminde YD-ÜFE, bir önceki aya kıyasla yüzde 3,03 oranında artarken; 2024 Aralık ayına göre yüzde 23,40’lık bir yükseliş kaydedildi. Geçtiğimiz yılın aynı ayına göre bakıldığında ise endeksin yüzde 30,06 oranında arttığı görüldü. Öte yandan, son 12 aylık ortalamalar baz alındığında artış oranı yüzde 25,46 olarak gerçekleşti.

SANAYİNİN ALT SEKTÖRLERİNDE YILLIK DEĞİŞİM ORANLARI

Sanayi sektörlerinin yıllık değişim oranları da dikkat çekti. Madencilik ve taş ocakçılığı sektöründe yıllık bazda yüzde 28,30’luk artış gözlenirken, imalat sanayinde bu oran yüzde 30,10 olarak hesaplandı. Ana sanayi grupları özelinde yıllık artışlar ise şöyle sıralandı:

Ara mallarında: %26,47

Dayanıklı tüketim mallarında: %33,74

Dayanıksız tüketim mallarında: %33,82

Enerji sektöründe: %10,44

Sermaye mallarında: %34,48

AYLIK BAZDA SEKTÖREL YÜKSELİŞLER

2025 Temmuz ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektöründe bir önceki aya göre yüzde 4,22 oranında artış kaydedildi. Aynı dönemde imalat sektöründeki artış ise yüzde 3,01 olarak ölçüldü. Ana sanayi gruplarının aylık değişim oranları ise şu şekilde gerçekleşti:

Ara mallarında: %2,57

Dayanıklı tüketim mallarında: %3,26

Dayanıksız tüketim mallarında: %3,76

Enerji sektöründe: %2,98

Sermaye mallarında: %2,99