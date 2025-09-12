Almanya'nın dev bankası altın tahminini yükseltti

Almanya'nın önde gelen bankalarından Commerzbank, altın, gümüş ve platin fiyatlarına ilişkin beklentilerini güncelleyerek yukarı yönlü revizyon yaptı.

YENİ BEKLENTİLER NE?

Altın ve gümüş yükselecek! ANZ Group tarih verdi

Commerzbank'ın yayımladığı raporda, 2026 yılı sonu için altının ons fiyatı beklentisi önceki 3.600 dolardan 3.800 dolara çıkarıldı. Gümüş için bu yıl sonu tahmini ise 41 dolardan 43 dolar/troy onsa yükseltildi. Platinde ise 2025 yılı sonu fiyat beklentisi 1.350 dolardan 1.400 dolara revize edildi.

DİĞER BANKALAR DA YÜKSELTTİ

Öte yandan altın tahmini yükselten sadece Commerzbank olmadı. UBS, altın fiyatlarıyla ilgili öngörüsünde yukarı yönlü değişiklik yaptı. Fed'in yakın dönemde faiz indirimlerine gitmesi ve doların değer kaybı beklentisi sebebiyle banka, tahminlerini revize etti.

Banka, 2025 yılı sonu için altının ons fiyatı hedefini 300 dolar artırarak 3.800 dolara çıkardı. Ayrıca 2026 ortası için fiyat tahmini 200 dolar artışla 3.900 dolar/ons seviyesine yükseltildi.

GOLDMAN SACHS’TAN 5000 DOLAR ÖNGÖRÜSÜ

ABD’li bankacılık devi Goldman Sachs, altının ons fiyatının 5.000 dolara çıkabileceğini duyurdu. Banka analistleri, Trump’ın hamleleri nedeniyle Fed’in bağımsızlığının zarar görmesi halinde yatırımcıların Hazine tahvillerinden çıkarak külçe altına yönelebileceğini belirtti.

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

“Fed bağımsızlığının zedelendiği bir senaryo; daha yüksek enflasyona, hisse senedi ve tahvil fiyatlarında düşüşe, doların rezerv para statüsünün aşınmasına yol açacaktır. Buna karşılık altın, kurumsal güvene bağlı olmayan bir değer saklama aracıdır.”

2026 ORTASI İÇİN 4000 DOLAR TAHMİNİ

Goldman’ın yayımladığı notta, baz senaryoya göre altının 2026 ortasına kadar 4.000 dolara yükseleceği öngörüldü. Daha iyimser senaryoda fiyatın 4.500 dolara ulaşabileceği kaydedildi. ABD özel sektörünün sahip olduğu Hazine tahvillerinin yalnızca yüzde 1’inin altına yönelmesi durumunda ise fiyatın 5.000 dolar seviyesine çıkabileceği hesaplandı.

ALTIN EN GÜVENİLİR YATIRIM OLARAK ÖNE ÇIKIYOR

Külçe altın, bu yıl en güçlü performans sergileyen emtialardan biri oldu. Yıl başından bu yana üçte birden fazla değer kazanan altın, merkez bankalarının rezerv alımları ve Fed’in faiz indirimine gideceği beklentileriyle destekleniyor.

Goldman Sachs analistleri değerlendirmelerini şöyle sürdürdü: