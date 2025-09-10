Altın ve gümüş yükselecek! ANZ Group tarih verdi

Doların zayıflaması, merkez bankalarının güçlü alımları ve jeopolitik belirsizliklerin etkisiyle değerli metallerde yükseliş sürerken, ANZ Group yıl sonuna yönelik altın ve gümüş tahminlerini güncelledi. Avustralya merkezli finans kurumu, 2026'nın ortasına kadar altın fiyatlarının 4.000 dolara yaklaşmasını bekliyor.

ALTIN YIL SONUNDA 3.800 DOLARI GÖREBİLİR

Güçlü yatırım talebi beklentisini gerekçe gösteren ANZ analistleri, 2025 yılı sonunda altının ons fiyatının 3.800 dolar seviyesine ulaşabileceğini belirtti. Kurum, 2026 yılının Haziran ayına kadar altının kademeli olarak 4.000 dolara kadar yükselebileceğini ifade etti.

Salı günü altın, ons başına 3.673,95 dolar ile tarihinin en yüksek seviyesini gördü. Yılbaşından bu yana ise altın fiyatları %38 oranında artış kaydetti.

Analistler; genişlemeci para politikası beklentileri, küresel ekonomik belirsizlikler, jeopolitik riskler ve ABD Merkez Bankası'nın bağımsızlığına dair tartışmaların, altının cazibesini artıran temel unsurlar olduğunu vurguladı.

MERKEZ BANKALARINDAN GÜÇLÜ ALTIN TALEBİ

2025 yılı boyunca merkez bankalarının altın rezervlerini artırmaya devam edeceği öngörülüyor. ANZ’nin projeksiyonuna göre, yıl genelinde merkez bankaları 900 ila 950 metrik ton altın alımı gerçekleştirebilir. Bu da yılın ikinci yarısında yaklaşık 485-500 ton düzeyinde altın alımı anlamına geliyor.

Çin Merkez Bankası, art arda 10’uncu ayda da rezervlerine altın ekleyerek bu trende öncülük ediyor.

GÜMÜŞTE DE YÜKSELİŞ BEKLENİYOR

Altınla birlikte gümüş fiyatları için de yukarı yönlü beklentiler güçleniyor. ANZ, gümüşün yıl sonu fiyat hedefini ons başına 44,7 dolar olarak güncelledi. Analistler, altındaki yükseliş trendi ve borsa yatırım fonlarına (ETF) artan girişlerin gümüşü desteklediğini belirtti.

Pazartesi günü spot gümüş, ons başına 41,65 dolar seviyesine çıkarak son 14 yılın en yüksek fiyatına ulaştı.