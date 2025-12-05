Jaguar'ın yeni tasarımı başarısız oldu: Type 00'dan sorumlu tasarım şefi kovuldu

Yayınlanma:
Gerçek şu ki Jaguar, yaratıcı destekçisi Gerry McGovern'ı kaybetti. Gizemli ayrılışı, markanın tasarım dilinin nasıl değişeceği konusunda spekülasyonlara yol açtı.

Jaguar'ın marka değişiklikleri ve Type 00 konseptinin tanıtımı, olumsuz da olsa, heyecan ve tartışma yarattı . Bir süre sonra heyecan yatıştı ve şimdi British Autocar, baş kreatif direktör McGovern'ın "ofisten çıkarıldığı" haberini verdi. Peki bu ne anlama geliyor?

Jaguar ve Land Rover'ın tasarımına yıllarca şekil veren Gerry McGovern'ın şirketten ayrılması istendi ve görevine derhal son verildi; ancak bu kararın kesin nedeni henüz bilinmiyor.

4248130b-da81-4566-b2f0-e1c5b16fb9b8.webp

Jaguar'ın kendisi ise ketumdu: Bir şirket sözcüsü sadece "Yorum yok " dedi. Ana şirket Tata Motors, Autocar'ın sorularına henüz yanıt vermedi. McGovern'ın ayrılışı, emekli olan Adrian Mardell'in yerine eski Tata Motors finans şefi PB Balaji'nin geçmesinden sadece bir hafta sonra gerçekleşti.

Gerry McGovern, yirmi yılı aşkın süredir Jaguar ve Land Rover'da kilit bir isim olarak Defender'ın modernizasyonuna, Range Rover serisinin güncel kalmasına ve Jaguar'ın Type 00 konsepti de dahil olmak üzere elektrikli araçlara geçişine hazırlanmasına yardımcı oldu . Çalışmaları, 2020 Autocar Sturmey Tasarım İnovasyonu Ödülü de dahil olmak üzere birçok kez takdir edildi .

jaguar-2024.webp

McGovern , JLR'ye katılmadan önce MG EXE, MGF ve Land Rover Freelander üzerinde çalıştı, daha sonra ABD'deki Ford'da Lincoln ve Mercury tasarımına liderlik etti ve Londra'daki kendi stüdyosunu işletti.

McGovern'ın ayrılışı , tasarımı kimin devralacağı ve markanın hangi yöne gideceği sorusunu gündeme getiriyor . Balaji'nin, ana şirketin Jaguar'ın yaratıcı yönetimi üzerindeki kontrolünü güçlendirmesi bekleniyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

