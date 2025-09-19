Akülü motosiklet mi?

Ducati, bildiğiniz gibi VW'ye ait. Ducati, MotoE Dünya Şampiyonası'nın tek motosiklet tedarikçisiydi.

Ducati V21L prototipinin güncellenmiş versiyonu Almanya'da tanıtıldı ve artık QuantumScape firmasının 980 adet QSE-5 hücresiyle donatılıyor.

Bu hücreler, lityum-metal anotlar ve seramik ayırıcı kullanarak, geleneksel lityum-iyon pillere kıyasla enerji yoğunluğu, hızlı şarj kabiliyeti ve güvenlik açısından önemli iyileştirmeler vaat ediyor.

Amaç bu teknolojiyi test edip bir gün seri üretime geçmek.

VW'nin QuantumScape ile ilişkisi on yıldır devam ediyor ancak katı hal pilleri konusunda daha önemli haberler bekliyoruz. Diğer birçok üretici gibi. Herkes bir şeyler vaat ediyor, ancak seri üretim gecikiyor ve gecikiyor