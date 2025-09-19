Akülü motosiklet mi?

Akülü motosiklet mi?
Yayınlanma:
Elektrikli teknoloji motosiklet dünyasında büyük bir etki yaratmayı başaramadı ancak bu durum Volkswagen Grubu'nun iki tekerlek üzerinde batarya teknolojisini denemesini engellemiyor.

Ducati, bildiğiniz gibi VW'ye ait. Ducati, MotoE Dünya Şampiyonası'nın tek motosiklet tedarikçisiydi.

Ducati V21L prototipinin güncellenmiş versiyonu Almanya'da tanıtıldı ve artık QuantumScape firmasının 980 adet QSE-5 hücresiyle donatılıyor.

image-1-001.webp

Bu hücreler, lityum-metal anotlar ve seramik ayırıcı kullanarak, geleneksel lityum-iyon pillere kıyasla enerji yoğunluğu, hızlı şarj kabiliyeti ve güvenlik açısından önemli iyileştirmeler vaat ediyor.

Amaç bu teknolojiyi test edip bir gün seri üretime geçmek.

VW'nin QuantumScape ile ilişkisi on yıldır devam ediyor ancak katı hal pilleri konusunda daha önemli haberler bekliyoruz. Diğer birçok üretici gibi. Herkes bir şeyler vaat ediyor, ancak seri üretim gecikiyor ve gecikiyor

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

30 yıllık kuyumcu devi konkordato ilan etti: 30 ülkeye ihracat yapıyordu
30 ülkeye ihracat yapıyordu
30 yıllık kuyumcu devi konkordato ilan etti
İstanbul'un bu ilçelerinde yaşıyorsanız önleminizi alın: Karanlık uyarısı geldi
Hükümetten gurbetçilerin yurda dönüşünü zora sokacak karar
Hükümetten gurbetçilerin yurda dönüşünü zora sokacak karar
En iddialılardan biriydi: 10 milyar avro değerindeki şirket bir gecede nasıl çöktü?
En iddialılardan biriydi: 10 milyar avro değerindeki şirket bir gecede nasıl çöktü?
Son Dakika | İstinaf kararını verdi: 'Ahmak davası' kararı onandı
Beslenme çantasındaki denge: Sağlıklı beslenme + güçlü başlangıç
Beslenme çantasındaki denge: Sağlıklı beslenme + güçlü başlangıç
Fatih Terim'in yeni adresi belli oldu
Fatih Terim'in yeni adresi belli oldu
AKP hiç bu kadar düşmemişti! CHP'li belediyeleri alıyor seçmeni kaybediyor: İşte anket sonuçları!
DEM Parti komisyondan çekildi mi? Açıklama geldi!
DEM Parti komisyondan çekildi mi? Açıklama geldi!
Dünyanın en gizli yeri
Dünyanın en gizli yeri
Ekonomi
Microsoft uyarıyor: Bu Office paketlerine verilen destek sona eriyor
Microsoft uyarıyor: Bu Office paketlerine verilen destek sona eriyor
Bir haftada yüzde 9 kazanç sağladılar
Bir haftada yüzde 9 kazanç sağladılar
YSK'nın CHP kararı borsayı uçurdu
YSK'nın CHP kararı borsayı uçurdu