AKP'li belediyeden su fiyatlarına yüzde 40 zam!
Elazığ’da su fiyatlarına yaklaşık yüzde 40 oranında zam yapıldı. AKP'li Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları’nın göreve başladığı 2019 yılında tonu 1,78 TL olan suyun birim fiyatı, son güncellemeyle birlikte konutlarda 22,82 TL’ye yükseldi.

Elazığ’da su fiyatlarına yapılan yaklaşık yüzde 40 oranındaki yeni zam resmi olarak yürürlüğe girdi. Elazığ Belediyesi tarafından alınan karar doğrultusunda güncellenen su tarifesiyle birlikte hem konut hem de ticari aboneler için kademeli bir fiyatlandırma dönemine geçildi. AKP'li Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları’nın göreve başladığı 2019 yılında tonu yalnızca 1,78 TL olan suyun birim fiyatı, bu son artışla birlikte 22,82 TL seviyesine kadar yükseldi.

Yeni düzenleme kapsamında mesken aboneleri için belirlenen dört kademeli sistemde, 0 ile 15 ton arasındaki su tüketim bedeli 22,82 TL olarak açıklandı. Tüketim miktarı yükseldikçe birim maliyetlerin de arttığı tarifede, 15 ile 30 ton arası kullanım 28,29 TL, 30 ile 60 ton arası kullanım ise 32,61 TL üzerinden faturalandırılacak. Yeni tarifede en dikkat çekici ve en yüksek artış ise israfı önleme gerekçesiyle 60 ton üzerindeki kullanımlar için belirlenen 120,04 TL’lik birim fiyat oldu.

İKİ KADEMELİ FİYATLANDIRMA MODELİ UYGULANACAK

Ticari aboneleri de kapsayan yeni sistemde iki kademeli fiyatlandırma modeli uygulanacak. Buna göre iş yerlerinde 30 tona kadar olan kullanımlar 50,08 TL iken, 30 ton sınırının aşılması durumunda birim fiyat 56,54 TL’ye çıkacak. Elazığ’da su fiyatlarında yaşanan bu son artışla birlikte, kentte son bir buçuk yıl içerisinde suya yapılan toplam zam oranının yüzde 155’e ulaştığı kaydedildi.

