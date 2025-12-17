2026'da uygulanacak idari para cezası Resmi Gazete'de

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan karar kapsamında Türk Ticaret Kanunu'nda düzenlenen idari para cezaları, 2025 yılı için yeniden değerleme oranı olarak tespit edilen yüzde 25,49 oranında artırılarak yeniden hesaplandı.

ZORUNLU BİLGİLER YOKSA 44 BİN LİRA CEZA

Ticaret Bakanlığının aldığı yeni karara göre; tescil edilmesi gereken hususların süresinde ticaret siciline bildirilmemesi durumunda 22 bin 149 TL, ticari unvanın belgelerde ve işletmede usule uygun kullanılmaması halinde 44 bin 443 TL, ticari mektuplar ve belgelerde zorunlu bilgilerin yer almamasında 44 bin 443 TL idari ceza uygulanacak.

E-ticarete başlamanın maliyeti sıfırlandı

HER UYGUSUNSZULUKTA 89 BİN LİRA CEZA

Defterlerin usulüne uygun tutulmaması, belgelerin saklanmaması, elektronik yükümlülüklere aykırılık durumlarında her bir uygunsuzluk için 88 bin 997'şer TL idari para cezası uygulanacak.

DENETİME ENGEL OLMADA 173 BİN LİRA CEZA

Defter ve kayıt düzenine ilişkin ağır ihlallerde 88 bin 997 TL, denetime engel olma, bilgi ve belge vermeme gibi ağır ihlallerde ise 173 bin 801 TL idari para cezası uygulanacak. Söz konusu cezalar, 1 Ocak 2026 ile 31 Aralık 2026 tarihleri arasında uygulanacak.