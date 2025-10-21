AKP Grubundan emlak vergilerindeki artışları sınırlayan düzenleme

AKP, bazı bölgelerde emlak vergilerinde görülen aşırı artışlara gelen yoğun tepkiler üzerine yeni bir düzenlemeye hazırlanıyor. Partinin, vergi paketinin görüşüleceği Plan ve Bütçe Komisyonu’nda, artışlara sınır getiren düzenlemeyi önergeyle teklife eklemesi bekleniyor.

Plan ve Bütçe Komisyonu, yarın 36 maddelik “Vergi Kanunları ile Bazı Kanunlarda ve 631 sayılı KHK’de Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi”ni görüşecek. Teklif; kira gelirlerinden vergi alınmasını, SGK borçlarının maaşlardan kesilmesini ve işverene verilen devlet desteğinin azaltılmasını öngörüyor.

Takdir komisyonlarının özellikle büyükşehirlerde bazı bölgeler için yüksek oranlarda belirlediği ve vatandaşların dava açmalarına neden olan emlak vergisindeki artışlara sınırlama getirilmesi planlanıyor.

Özgür Erdursun net konuştu: Ocak 2026'dan sonra borçlanmada tarihi artış olacak!

AKP'den milyonları isyan ettirecek vergi düzenlemesi! Büyükşehirlerde yaşayan iki kat yandı

Plan ve Bütçe Komisyonu'nun yarınki toplantısından önce, AKP grubunda konuyla ilgili nasıl bir düzenleme yapılacağı konusunu çalışmak üzere toplantı yapıldı. Hem Büyükşehir hem de il ve ilçe belediyelerinden konuyla ilgili rapor isteyen AKP belediyelerinin bütçeleri, bütçelerinin ne kadarının emlak vergilerinden oluştuğu ve nasıl bir düzenleme yapılırsa gelir kaybına uğramayacaklarına ilişkin bilgi verilmesini istedi.

Partili bir yetkili, konuyla ilgili olarak şu ifadeleri kaydetti:

“Geçmiş yıllarda yüzde 50’lik sınır konulmuştu ancak bu durum belediyelerin gelir kaybına neden olmuştu. Şimdi hem belediyelerin bütçesini koruyacak hem de fahiş artışları önleyecek bir denge formülü üzerinde çalışıyoruz. Bazı bölgelerdeki yüzde 1500-2000’lik artışlar makul seviyelere çekilecek.”

Yeni düzenlemenin, “çok yüksek oranlı artışlara rötuş yaparken” belediyelerin hizmet bütçelerini etkilememesi hedefleniyor.