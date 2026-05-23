Akçansa için onay çıktı! Hisseler Alman deve gitti

Türkiye çimento sektöründe önemli bir hisse devri resmen gerçekleşti.

Rekabet Kurulu, Sabancı Holding’in yapı malzemeleri sektöründeki lokomotif şirketlerinden Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret AŞ’de sahip olduğu yüzde 39,72’lik pay, şirketin mevcut Alman ortağı Heidelberg Materials AG’ye devredildi.

ALMAN DEVİ "ÖN ALIM" HAKKINI KULLANDI

Sabancı Holding tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan resmi açıklamada, sürecin arka planına dair detaylar paylaşıldı. Dünyanın en büyük çimento ve yapı malzemeleri üreticilerinden biri olan Alman Heidelberg Materials AG, Sabancı Holding’in elindeki 76 milyon 35 bin lira nominal değerli hisseler için yasal "ön alım" hakkını kullanmıştı. Rekabet Kurulu’nun bu talebi inceleyerek onaylamasıyla birlikte, ortaklığın tek bir çatı altında toplanmasının önü açıldı.

"İŞLEMLER İZİNLERİN ARDINDAN TAMAMLANACAK"

Holding tarafından piyasalara duyurulan KAP açıklamasında, Rekabet Kurumu’nun yeşil ışık yakmasının ardından sürecin hukuki takvimi hakkında şu ifadelere yer verildi:

"Şirketimizin toplam sermayesinin yüzde 39,72'sine tekabül eden SAHOL paylarının alıcı (Heidelberg Materials AG) tarafından devralınmasına ilişkin işleme Rekabet Kurumu tarafından 21 Mayıs 2026 tarihinde izin verilmiştir. Devir işlemleri, diğer yasal izin gerekliliklerinin yerine getirilmesini takiben tamamlanacak olup, konuya ilişkin önemli gelişmeler ve sermaye piyasası mevzuatı uyarınca yapılması gereken açıklamalar kamuoyu ile ayrıca paylaşılacaktır."

ÇİMENTO SEKTÖRÜNDE YENİ DÖNEM

Uzun yıllardır Sabancı Holding ve Heidelberg ortaklığıyla küresel çapta büyük başarılara ve ihracat rekorlarına imza atan Akçansa, bu devrin tamamlanmasıyla birlikte tamamen Alman sermayeli bir yapıya bürünmüş olacak.