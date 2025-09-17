Akaryakıtta tabela değişti mi?

Akaryakıtta tabela değişti mi?
Yayınlanma:
Akaryakıt fiyatlarında zam ya da indirim olup olmadığı araştırılıyor. Benzin, LPG, motorin ne kadar oldu? İşte 17 Eylül 2025'e ait güncel akaryakıt fiyatları...

Döviz kurlarındaki hareketlilik, petrol fiyatlarındaki dalgalanma ve vergilere yapılan artışlar akaryakıt fiyatlarına yansıyor. 4 Eylül'de de motorinin litre fiyatına 2 lira 5 kuruş zam yapıldı ve yeni fiyatlar pompalara yansıtıldı.

Kritik gün! Dolar ne kadar oldu?Kritik gün! Dolar ne kadar oldu?

İstanbul’da ortalama 52 lira 21 kuruş seviyesinde olan motorinin litresi, zam sonrası 54 lira 25 kuruşa çıktı.

Motorine gelen zamdan önce 27 Ağustos'ta benzine 1,21 TL zam gelmişti. Şimdiyse Brent petrol fiyatları aşağı döndü. Bu düşüşle birlikte akaryakıta indirim gelip gelmeyeceği merak ediliyor. Şuanlık bir indirim haberi yok ancak gözler tabelada.

Gelen zamlardan sonra 17 Eylül 2025 itibarıyla benzin, motorin ve LPG fiyatları ne kadar oldu? İşte detaylar...

İSTANBUL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Yılın düğünü geliyor: 10 milyon doları gözden çıkardılar!Yılın düğünü geliyor: 10 milyon doları gözden çıkardılar!

Avrupa Yakası:

Benzin: 52,84 TL

Motorin: 54,25 TL

LPG: 26,51 TL

Anadolu Yakası:

Benzin: 52,69 TL

Motorin: 54,13 TL

LPG: 25,88 TL

Ankara Akaryakıt Fiyatları

Benzin: 53,63 TL

Motorin: 55,19 TL

LPG: 26,40 TL

İzmir Akaryakıt Fiyatları

Benzin: 53,95 TL

Motorin: 55,53 TL

LPG: 26,33 TL

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

12 yıllık Türkiye'nin dev akaryakıt firması konkordato ilan etti
12 yıllık Türkiye'nin dev akaryakıt firması konkordato ilan etti
İnekleri için arazisinde sondaj yaptı: 88 metrede fışkıran sıvıyı görünce gözlerine inanamadı
İnekleri için arazisinde sondaj yaptı
88 metrede fışkıran sıvıyı görünce gözlerine inanamadı
Vefat eden eşi hastayken bulamadığı ürünün üretimine başladı: Tonlarcasını hasat etmeye başladı
Tonlarcasını hasat etmeye başladı
Vefat eden eşi hastayken bulamadığı ürünün üretimine başladı
60 hanelik mahalle tam 60 ton üretiyor! Siparişlere yetişemiyorlar: Kilosu altınla yarışıyor
Siparişlere yetişemiyorlar: Kilosu altınla yarışıyor
60 hanelik mahalle tam 60 ton üretiyor
Bu gece yarısından itibaren başlıyor: İstanbul’un 21 ilçesi için kara gece uyarısı
Yarın son gün! Aylık 35 bin TL kazanmak için tek şart
Yarın son gün! Aylık 35 bin TL kazanmak için tek şart
Nihat Özçelik kimdir? Investco Holding soruşturmasında son durum — Işık Ökte detayı
Borsa operasyonu: Nihat Özçelik ve Işık Ökte gündemde
Avrupa 4 gol atan Türk kaleciyi konuşuyor
Avrupa 4 gol atan Türk kaleciyi konuşuyor
Satın alacaklara kara haberi verdi: 1 milyondan fazla arttı
Kızılcık Şerbeti’nin senaristi Merve Göntem gözaltına alındı: Kimdir, neden gözaltına alındı?
Kızılcık Şerbeti’nin senaristi Merve Göntem gözaltına alındı: Kimdir, neden gözaltına alındı?
Ekonomi
Türkiye Varlık Fonu Vakıfbank hisselerini yabancılara sattı
Türkiye Varlık Fonu Vakıfbank hisselerini yabancılara sattı
Euro ağızları açık bıraktı!
Euro ağızları açık bıraktı!
Paypole ve IQ Money'in lisansları iptal edildi!
Paypole ve IQ Money'in lisansları iptal edildi!