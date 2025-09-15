Kritik gün! Dolar ne kadar oldu?

Alım-satım yapacaklar ve yatırımcılar döviz kurundaki hareketliliği takip ediyor. Piyasalar, içeride CHP Kurultay davasına kilitlenmişken küresel piyasalar de Fed'den gelecek faiz kararına odaklanmış durumda. Fed'in faiz indirimine gideceği beklentisi güçlendikçe olumlu bir hava eserken, içeride CHP'ye kayyum atanması satış baskısı getirdi.

Piyaslaar CHP Kurultay davasına kilitlendi

Yatırımcılar ise bu bu kaygan zeminde güvenli liman arayışında. Altında yüksek seyir sürerken dolar ve euro da TL karşısında yükselişini sürdürüyor.

Günlerdir ara ara 48 TL'nin altına sarkan euro 48,5'in üzerine çıktı, dolar da küçük adımlarla istikrarlı bir hat çiziyor.

Cumhuriyet altını 32 bin lirayı geçti!

İşte 15 Eylül 2025 Pazartesi gününe ait döviz kuru:

ABD Doları % 0,04

ALIŞ(TL) 41,3721

SATIŞ(TL) 41,3770

Euro % 0,02

ALIŞ(TL) 48,5416

SATIŞ(TL) 48,5883

İngiliz Sterlini % 0,06

ALIŞ(TL) 56,1451

SATIŞ(TL) 56,1785