ABD'li dev Türkiye'ye göz dikti: 14 mobilya üreticisiyle görüştü

Amerika’nın ev mobilyası ve dekorasyon alanındaki en büyük çevrimiçi perakendecisi Wayfair, İzmir’de 14 Türk üreticiyle bir araya geldi. Ticaret Bakanlığı desteğiyle ve Ege Mobilya Kâğıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği organizasyonunda düzenlenen buluşma, Türk mobilya sektörünün ABD pazarındaki payını büyütmesi için önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

WAYFAIR, TÜRK ÜRETİCİLERLE MASAYA OTURDU

Yıllık 70 milyar dolarlık mobilya ithalatı yapan ABD pazarına ihracatını artırmak isteyen Türk firmaları, Wayfair temsilcileriyle İzmir’de birebir görüşmeler gerçekleştirdi. Toplantılarda, Türk üreticilerin tasarım gücü ve kalite potansiyeli öne çıkarken, Wayfair’in Türkiye’den daha fazla ürün tedarik etmeyi hedeflediği bildirildi.

“HEDEF 1 MİLYAR DOLARLIK İHRACAT”

Ege Mobilya Kâğıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Başkan Yardımcısı Hikmet Güngör, Türkiye’nin yıllık 4,6 milyar dolar olan mobilya ihracatını 2025’te 5 milyar doların üzerine çıkarmayı hedeflediklerini belirtti. Güngör, “ABD’ye yapılan ihracatta ortalama birim fiyat Türkiye genelinde 5 dolar, Ege Bölgesi’nde ise 6 doları aşıyor. Wayfair ve benzeri iş birlikleriyle ABD’ye ihracatımızı orta vadede 1 milyar dolara taşımak istiyoruz” dedi.

WAYFAIR TÜRKİYE’DE OFİS AÇIYOR

Güngör, görüşmeler sırasında Wayfair’in Türkiye’de ofis ve şirket açma kararı aldığını da açıkladı. “Wayfair, Türk üreticilerle uzun vadeli bir tedarik zinciri kurmak istiyor. Bu kapsamda online toplantı ve eğitimlerle iletişimi güçlendireceğiz” diye konuştu.

14 FİRMA YER ALDI

Görüşmelere Konfor Mobilya, Decosit Mobilya, Simre Mobilya, KYZ Mobilya, A Home Concept, Ananas Design Crafts, INTERGO Organizasyon, Demar Forge, Minik Fare, NIRON Grup, GAEA Mobilya, Sönmez Global Plastik ve MeltemKids gibi firmalar katıldı.

WAYFAIR HAKKINDA

2002 yılında Boston’da kurulan Wayfair, Joss & Main, AllModern, Birch Lane ve Perigold gibi markalarıyla faaliyet gösteriyor. Şirketin yıllık geliri 11,9 milyar dolar, çalışan sayısı ise 13.500 civarında.