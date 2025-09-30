ABD'de açık iş sayısı beklentilerin üzerine çıktı

Amerika Birleşik Devletleri'nde Çalışma Bakanlığı, JOLTS açık iş sayısı, ağustosta 7 milyon 227 bine çıkarak piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleştiğine ilişkin verileri açıkladı.

Buna göre, ülkedeki açık iş sayısı, ağustosta bir önceki aya kıyasla 19 bin artışla 7 milyon 227 bine çıktı.

Piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşen açık iş sayısının bu dönemde 7 milyon 190 bin olması öngörülüyordu.

Açık iş sayısı piyasa beklentilerinin altında kaldı

Açık iş sayısına ilişkin temmuz ayı verisi 7 milyon 208 bin olarak kaydedilmişti.

Ağustosta açık iş sayısı, inşaat ve federal hükümet sektörlerinde azaldı.

İşe alım sayısı ise aynı dönemde 114 bin azalarak 5 milyon 126 bine geriledi.

Ülkede istifa ve işten çıkarılma dahil işinden ayrılanların sayısı da bu dönemde 110 bin azalışla 5 milyon 111 bine indi.