ABD'de açık iş sayısı beklentilerin üzerine çıktı

ABD'de açık iş sayısı beklentilerin üzerine çıktı
Yayınlanma:
Ülkede açık iş sayısı, 7 milyon 227 bine ulaştı ve ağustosta bir önceki aya kıyasla 19 binlik artış kaydetti.

Amerika Birleşik Devletleri'nde Çalışma Bakanlığı, JOLTS açık iş sayısı, ağustosta 7 milyon 227 bine çıkarak piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleştiğine ilişkin verileri açıkladı.

Buna göre, ülkedeki açık iş sayısı, ağustosta bir önceki aya kıyasla 19 bin artışla 7 milyon 227 bine çıktı.

Piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşen açık iş sayısının bu dönemde 7 milyon 190 bin olması öngörülüyordu.

Yüzlerce işçi alınacak: Başvuru şartları ve tarihi belli oldu!Yüzlerce işçi alınacak: Başvuru şartları ve tarihi belli oldu!

Açık iş sayısı piyasa beklentilerinin altında kaldıAçık iş sayısı piyasa beklentilerinin altında kaldı

Açık iş sayısına ilişkin temmuz ayı verisi 7 milyon 208 bin olarak kaydedilmişti.

Ağustosta açık iş sayısı, inşaat ve federal hükümet sektörlerinde azaldı.

İşe alım sayısı ise aynı dönemde 114 bin azalarak 5 milyon 126 bine geriledi.

Ülkede istifa ve işten çıkarılma dahil işinden ayrılanların sayısı da bu dönemde 110 bin azalışla 5 milyon 111 bine indi.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

Frankfurt maçının sonucunu bilen Magic Osman'ın Galatasaray Liverpool tahmini herkesi şaşırttı
Meteoroloji uzmanı günler sürecek fırtınayı tarih verip açıkladı: Sıcaklıklar düşecek şakır şakır yağacak
İslam Memiş zenginliğin kurallarını açıkladı
İslam Memiş zenginliğin kurallarını açıkladı
İbrahim Kahveci açıkladı: Asgari ücret 30 bin TL!
Atatürk'ün mirasına sahip çıkılmayacak mı? Savorona'ya ait eşya açık artırmaya çıktı!
Güllü'nün temizlikçisinden çarpıcı ifade: Arzu cama çıkma düşersin
25 yıllık geçmişi vardı: Mobilya firması kepenk kapattı
25 yıllık geçmişi vardı
Mobilya firması kepenk kapattı
İstanbul'un 24 ilçesi etkilenecek: 8 saati bulan elektrik kesintileri yapılacak
Bankada büyük skandal: Yüzlerce müşterinin hesabı boşaltıldı, krediler kullanıldı
Bankada büyük skandal
Yüzlerce müşterinin hesabı boşaltıldı, krediler kullanıldı
2024 yılında başlamıştı! Cep telefonları için 31 Aralık son gün: 3 ay kaldı
Ekonomi
45 ülkeye ihracat yapan dev şirket otomotiv devini satın alıyor!
45 ülkeye ihracat yapan dev şirket otomotiv devini satın alıyor!
Kış alışverişi yapacaklar dikkat: En az yüzde 30 zam!
Kış alışverişi yapacaklar dikkat: En az yüzde 30 zam!