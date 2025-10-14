AB moda devlerine acımadı! Milyonluk cezayı kesti

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, rekabet kurallarını ihlal ettikleri gerekçesiyle dünyaca ünlü moda devleri Gucci, Chloe ve Loewe'ye 157 milyon euronun üzerinde para cezası kesti.

AB KOMİSYONU MODA DEVLERİNE CEZAYI KESTİ

AB Komisyonu, lüks moda markalarından İtalya merkezli Gucci, Fransa merkezli Chloe ve İspanya merkezli Loewe'nin Birlik rekabet kurallarını ihlal ettiğini tespit ettiklerini bildirdi.

Komisyondan yapılan açıklamada lüks markalara 157 milyon euronun üzerinde para cezası kesildiği belirtilerek şunlara yer verildi:

"AB Komisyonu, Gucci, Chloe ve Loewe moda markalarına rekabeti kısıtlayıcı fiyatlandırma uygulamaları nedeniyle 157 milyon avronun üzerinde para cezası verdi."

Markaların, birlikte çalıştıkları bağımsız üçüncü taraf perakendecilerin çevrim içi ve çevrim dışı perakende fiyatlarını belirleme yeteneğini kısıtladığının belirlendiğine işaret edilen açıklamada, firmaların ürünlerine yönelik asgari satış fiyatlarını dikte ettikleri kaydedildi.

Açıklamada, rakip şirketlerin anlaşmalı olarak fiyatları ayarlamalarının fiyatları artırdığı ve tüketicilerin seçeneklerini azalttığı anımsatılarak, bunların rekabeti engelleyici davranışlar olduğu belirtildi.

Üç moda şirketinin yeniden satış fiyatının korunması olarak adlandırılan bir uygulamaya girdiğine dikkat çekilen açıklamada, bunların perakendecilere çeşitli kısıtlamalar getirerek ticari stratejilerine müdahale ettiği ifade edildi.

Açıklamada, kural ihlali nedeniyle kesilen para cezaları şu şekilde: