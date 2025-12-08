Tapusunu almayan ev sahipleri 3 katını ödeyecek!

TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilen düzenleme, 2026’dan itibaren emlak vergisi ve tapu işlemlerinde vatandaşları doğrudan etkileyecek önemli değişiklikler getiriyor. Yeni düzenlemeye göre bina ve arazi vergi değerleri, 2025’te geçerli olan değerlerin en fazla üç katına çıkabilecek.

TAPU İŞLEMİNİ GECİKTİRENLER İÇİN BÜYÜK MALİYET

Düzenleme özellikle konut satın almasına rağmen tapu devrini henüz tamamlamamış kişileri yakından ilgilendiriyor. Uzmanlar, 31 Aralık 2025 sonrasında tapu alanların çok daha yüksek tapu harcı ödemek zorunda kalacağı konusunda uyarıyor.

TAPU HARCI GERÇEK SATIŞ BEDELİNE GÖRE HESAPLANACAK

Yeminli Mali Müşavir Abdullah Tolu, tapuda işlemlerin gerçek satış bedeli üzerinden yapılması gerektiğini hatırlatarak, uygulamada çoğu işlemin emlak vergisine esas rayiç bedel üzerinden gerçekleştirildiğini söyledi. 2026 ile birlikte bu rayiç değerlerin üç kat artması, doğrudan tapu harçlarını yükseltecek.

ÖRNEK HESAPLAMA: 120 BİN LİRA--360 BİN LİRA

2025’te vergi değeri 3 milyon lira olan bir konutun, 2026'da en fazla 9 milyon lira olarak vergilendirileceğini belirten Tolu, bugünkü 120 bin liralık tapu harcının 360 bin liraya çıkacağını aktardı. Bu durumda alıcı ve satıcı 180’er bin lira ödeyecek.

31 ARALIK KRİTİK TARİH: HARÇ ARTIŞI KAPIDAN ÖNCE TAMAMLANABİLİR

Tolu, tapu devrini henüz almamış vatandaşları uyararak satın alma bedelleriyle 2026’da geçerli olacak yeni vergi değerlerinin mutlaka karşılaştırılması gerektiğini söyledi. Daha yüksek tapu harcı ödememek için işlemlerin 31 Aralık 2025’ten önce tamamlanması gerektiğini vurguladı.

VERGİ DEĞERLERİ SONRAKİ YILLARDA DA ARTACAK

Emlak vergisi değerleri, 2027, 2028 ve 2029’da her yıl bir önceki yılın değeri üzerine yeniden değerleme oranı eklenerek artırılacak. Böylece vergi yükünün devam eden bir artış trendi izlemesi bekleniyor.