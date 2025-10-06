Zorluklarla boğuşan bir moda devi başarının formülünü buldu: Yine zirvede!

Gucci'nin bir defilenin hemen ardından yeni bir koleksiyon çıkarma hamlesi moda sektöründe oldukça nadir görülen bir durum ve şimdiye kadar sadece Jacquemus ve Burberry gibi küçük markalar tarafından nadiren kullanılıyordu.

Gucci'nin, markanın etrafında oluşan yeni heyecan dalgasından yararlanarak yıllardır süren düşük satışların ardından müşterileri mağazalara geri çekmeyi hedefleyen yeni tasarımcısı Demna'nın ilk koleksiyonu için uyguladığı "şimdi gör, şimdi satın al" yaklaşımı, verilere göre erken başarı belirtileri gösteriyor.

Demna, geçen ay Milano Moda Haftası'nda ilk Gucci koleksiyonunun fotoğraflarını resmi galasından bir gün önce sosyal medyada paylaşarak tüm ilgiyi üzerine çekti. Bu, yıldızlarla dolu bir film galası tarzında, oldukça sıra dışı bir hareketti. Ünlülerle dolu etkinliğin ertesi günü Gucci, Milano defilesindeki yeni ürünleri 12 Ekim'e kadar dünyanın dört bir yanındaki on önde gelen mağazasında anında satışa sunarak sektör geleneğini bir kez daha bozdu. Reuters'ın haberine göre;

Büyük moda evleri genellikle sıkı bir takvime bağlı kalırlar; koleksiyonlarını, ürünler mağazalara ulaşmadan aylar önce sergilerler. Ancak Placer.ai tarafından derlenen ve Colliers tarafından Reuters'a sağlanan trafik verilerine göre, Gucci'nin hızlı takip yaklaşımı, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki mağazalardaki artan trafik açısından erken sonuçlarını vermeye başladı.

Yeni ürünlerin satışa sunulduğu yerlerden biri olan Los Angeles'taki Gucci Rodeo Drive mağazasına gelen müşteri sayısı, 23 Eylül'deki Milano defilesinden sonraki dört gün boyunca günlük olarak artarken, haftalık müşteri sayısı bir önceki haftaya göre %53 arttı. New York'taki Wooster Street mağazasına gelen müşteri sayısı ise hafta boyunca %19 artarken, Gucci'nin ABD mağazalarındaki toplam müşteri sayısı, Demna defilesinden sonraki hafta sonu üç haftanın en yüksek seviyesine ulaştı.

Gucci'nin kreatif direktörü Demno, ünlü İtalyan moda evinin eski ihtişamına kavuşmasına yardımcı olacak sıra dışı bir hamle yaptı.

İKİ YILLIK SATIŞ DÜŞÜŞÜ

Gucci ve ana şirketi Kering, yeni koleksiyona yönelik müşteri ilgisine ilişkin veriler hakkında yorum yapmayı reddetti.

Kamuoyunda yalnızca tek bir isimle temsil edilen yeni Demne koleksiyonunun başarısı, Fransız holding Kering'in satış ve kârının çoğunu oluşturan ve zor durumda olan Gucci markasının yeniden canlandırılmasında önemli bir adım olabilir. Kering'in yeni CEO'su Luca de Meo ve Gucci'nin yeni CEO'su Francesca Bellettini , iki yıllık satış düşüşünü tersine çevirmek için baskı altında.

Bellettini, Temmuz ayında Kering'in CEO yardımcısı olarak görev yaptığı dönemde, Gucci'nin gelirinin geçen raporlama çeyreğinde yıllık bazda yüzde 25 düştüğünü ve mağaza trafiğinin bu yıl da düşmeye devam ettiğini söylemişti.

GENÇ VE ZENGİN MÜŞTERİLERİ GERİ GETİRİN

Gucci'nin defileden hemen sonra mağazalarda yeni bir koleksiyon sunma hamlesi moda endüstrisinde oldukça nadir görülen bir durum ve Jacquemus ve Burberry gibi küçük markalar tarafından nadiren kullanılıyor. Yine de, Paris'teki EIML işletme okulunda moda pazarlaması profesörü olan Laure Anne Chansel , böyle doğrudan bir ticari denemenin mantıklı olduğunu söylüyor.

Chansel, Gucci'nin, Şubat ayında önceki kreatif direktör Sabato de Sarno'nun ayrılmasıyla oluşan belirsizlik döneminin ardından ortaya çıkan mevcut ilgi dalgasından yararlanması gerektiğini de sözlerine ekledi.

Ocak ayında piyasaya sürülecek yeni koleksiyon, ekonomik belirsizlik nedeniyle lüks harcamalardan uzaklaşan genç ve daha az varlıklı müşterileri geri kazanmaya çalışan markanın ticari stratejisinin yönünü de ortaya koyuyor. Şu anda durgunluk içinde olan lüks sektörünün, ultra zenginlere odaklanmak için fiyatları hızla artıran markalardan uzaklaşan bu tüketicileri geri kazanması gerekiyor.