66 enerji şirketine soruşturma: Lisansları iptal mi ediliyor?

66 enerji şirketine soruşturma: Lisansları iptal mi ediliyor?
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), arz-talep dengesini sağlamadıkları gerekçesiyle 66 şirkete soruşturma başlattı. Kurum, şirketlerden konuyla ilgili açıklama talep ederken, soruşturma sürecinde lisans iptali ihtimalinin de gündeme gelebileceği belirtildi.

Arz-talep dengesini sağlamak için üretimlerini ayarlamadıkları gerekçesiyle 66 enerji şirketi hakkında soruşturma açıldığı öğrenildi. Soruşturma nedeniyle şirketler para cezası, idari yaptırımlar ve lisans iptaliyle karşı karşıya kalabilir.

EPDK’DAN 66 ŞİRKETE AÇIKLAMA TALEBİ

Bloomberg'de yer alan habere göre, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) 66 şirkete mektup göndererek 2020-2024 yılları arasındaki 4 yıllık dönemde verilen üretim talimatlarına neden uyulmadığına dair açıklama istedi.

EPDK'nın söz konusu mektubunda inceleme sonucunda şirketlere para cezası, idari yaptırımlar ve lisans iptali uygulanabileceği de ifade edildi.

Soruşturma başlatılan şirketlerin büyük bölümünün doğal gaz ve hidroelektrik santralleri oluştururken; elektrik santralleri arasında talimatlara uyulmama oranının arttığına da dikkat çekildi.

Talimatlara uyulmaması neticesinde Türkiye Elektrik İletim A.Ş.’nin (TEİAŞ) dengeleme maliyetini artırdığına işaret edildi.

Resmi kaynaklarda edinilen bilgiye göre, şirketlerin TEİAŞ’ın arz güvenliğini sağlamak üzere elektrik üretim şirketlerine verdiği YAL (yük-al), YAT (yük-at) talimatlarına uymadığı belirtildi. Bu nedenle yapılanın rutin bir işlem olduğu öğrenildi.

Elektrik Üreticileri Derneği (EÜD), bu ay EPDK’ya gönderdiği bir yazıda, üretimin artırılması veya azaltılmasına yönelik talimatların çoğunluklar uygulanabilir olmadığına vurgu yapmıştı.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

