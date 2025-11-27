60 yıllık fabrika Dilovası'ndan çekiliyor

Emekçinin geçim derdi ve işsizlik kaygısı sürerken bir fabrika daha kapısına kilit vurdu. 1965 yılından bu yana üretim yapan İzocam’ın ilk göz ağrısı Dilovası fabrikasında şalterler iniyor. Şirket yönetimi, "verimlilik" gerekçesiyle 60 yıllık tesisi kapatma kararı alırken, fabrikada çalışan 106 emekçinin akıbeti konusunda net bir tablo çizilmedi.

ÜRETİMİN DURACAĞI TARİHİ AÇIKLADI

Türkiye sanayisinin köklü kuruluşlarından İzocam, Kocaeli Dilovası'ndaki tarihi tesisinde yolun sonuna geldi. Şirket, 28 Aralık 2025 tarihi itibarıyla bu fabrikadaki üretimi tamamen durduracağını duyurdu. Operasyonel süreçlerin tamamlanmasının ardından kapısına kilit vurulacak olan tesisteki taşyünü üretiminin ise Kayseri’deki fabrikada sürdürüleceği bildirildi.

GEREKÇE 'VERİMLİLİK' OLDU

İzocam Genel Direktörü Murat Savcı, kapatma kararının ardında uzun vadeli verimlilik ve sürdürülebilirlik hedeflerinin yattığını savundu.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Savcı, "Faaliyetlerimizi yalnızca bugünün koşullarına değil, geleceğin ihtiyaçlarına göre şekillendirmeye devam ediyoruz. Bu vizyon doğrultusunda yatırımlarımızı; sürdürülebilirlik, verimlilik, çevresel sorumluluk ve uluslararası standartlara tam uyum prensibi üzerine kuruyor, eski ve verimliliği düşük teknolojileri operasyon dışı bırakıyoruz" ifadelerini kullandı.

"MEVCUT TEKNOLOJİ SÜRDÜRÜLEBİLİR DEĞİL"

Dilovası tesisinin durumu üzerinde bir süredir hassas bir değerlendirme yaptıklarını anlatan Savcı, teknik fizibilite ve ekonomik analizler sonucunda, tesisin mevcut teknolojisinin artık sürdürülebilir olmadığına kanaat getirdiklerini belirtti. Modernizasyon için yapılacak yatırımın geri dönüşünün yeterli bulunmadığını aktaran Savcı, bu nedenle yenileme yerine kapatma kararının Yönetim Kurulu tarafından onaylandığını söyledi.

Alınan bu kararın diğer tesislerdeki işleyişi aksatmayacağı ve taşyünü üretimi dahil tüm faaliyetlerin diğer lokasyonlarda kesintisiz süreceği ifade edildi.

106 İŞÇİNİN GELECEĞİ BELİRSİZLİĞİNİ KORUYOR

Savcı, sürecin çalışan haklarına, şirket değerlerine ve yasal mevzuata uygun bir şekilde, planlı ve kontrollü yürütüldüğünü söyledi. Tesis bünyesinde 106 işçi istihdam edilirken, bu çalışanların başka tesislere mi kaydırılacağı yoksa işsizler ordusuna mı katılacağı konusunda henüz net ve somut bir açıklama yok.