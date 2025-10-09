54 yıllık tütün fabrikası kepenk kapatıyor: Yüzlerce çalışan işşiz kalacak

Almanya’da 1971 yılından bu yana sigara üretimi yapan Reemtsma, Langenhagen tesisini kapatma kararı aldı. Şirketin sahibi Imperial Brands tarafından kapanmaya ilişkin yapılan açıklamada, ülkedeki üretim faaliyetlerine tamamen son vereceği bildirildi.

640 İŞÇİ, İŞSİZ KALACAK

Kapatma kararından toplamda 640 çalışan doğrudan etkileneceği değerlendiriliyor. Firma, Langenhagen tesisinde tanınmış sigara markaların yanı sıra, ince kıyılmış tütün ve ısıtmalı tütün ürünlerine yönelik çubuklar üretiliyordu.

Ancak şirketten yapılan açıklamada, global üretim ağının kapsamlı bir şekilde incelendiği ve bu doğrultuda alınan kararla Langenhagen’deki üretimin sonlandırılmasının planlandığı belirtildi.

GEREKÇE: TÜTÜN ÜRÜNLERİNE OLAN TALEBİN AZALMASI

Öte yandan şirketten de kapatma kararına ilişkin dikkat çeken bir açıklama geldi. Firmanın açıklamasına göre, dünya genelinde tütün ürünlerine olan talep giderek azalıyor. Langenhagen tesisi ise hem yüksek üretim maliyetleri hem de yetersiz kapasite kullanımı nedeniyle daha da dezavantajlı durumda.

Imperial Brands yönetim kurulu üyesi Rémi Guillon, “Bu, son derece üzücü ama gerekli bir karar. Uzun vadeli verimlilik ve etkinliğe yatırım yapabilmek için bu adımı atmak zorundayız” açıklamasında bulundu.