54 yıllık tütün fabrikası kepenk kapatıyor: Yüzlerce çalışan işşiz kalacak

54 yıllık tütün fabrikası kepenk kapatıyor: Yüzlerce çalışan işşiz kalacak
Yayınlanma:
Almanya'nın önde gelen tütün ürünleri üreticlerinden Reemtsma, fabrikasını kapatma kararı aldı. Firma, yaklaşık 650 işçiyi ilgilendiren kapatma kararıyal birlikte 1971 yılından bu yana sürdürdüğü sigara üretimine son verecek.

Almanya’da 1971 yılından bu yana sigara üretimi yapan Reemtsma, Langenhagen tesisini kapatma kararı aldı. Şirketin sahibi Imperial Brands tarafından kapanmaya ilişkin yapılan açıklamada, ülkedeki üretim faaliyetlerine tamamen son vereceği bildirildi.

reemtsma.jpg

640 İŞÇİ, İŞSİZ KALACAK

Kapatma kararından toplamda 640 çalışan doğrudan etkileneceği değerlendiriliyor. Firma, Langenhagen tesisinde tanınmış sigara markaların yanı sıra, ince kıyılmış tütün ve ısıtmalı tütün ürünlerine yönelik çubuklar üretiliyordu.

Ancak şirketten yapılan açıklamada, global üretim ağının kapsamlı bir şekilde incelendiği ve bu doğrultuda alınan kararla Langenhagen’deki üretimin sonlandırılmasının planlandığı belirtildi.

Mutfakların gözde markasıydı: Ünlü tencere firması iflas ettiMutfakların gözde markasıydı: Ünlü tencere firması iflas etti

GEREKÇE: TÜTÜN ÜRÜNLERİNE OLAN TALEBİN AZALMASI

Öte yandan şirketten de kapatma kararına ilişkin dikkat çeken bir açıklama geldi. Firmanın açıklamasına göre, dünya genelinde tütün ürünlerine olan talep giderek azalıyor. Langenhagen tesisi ise hem yüksek üretim maliyetleri hem de yetersiz kapasite kullanımı nedeniyle daha da dezavantajlı durumda.

Dev tekstil firmasından kötü haber! Resmen açıklandıDev tekstil firmasından kötü haber! Resmen açıklandı

Imperial Brands yönetim kurulu üyesi Rémi Guillon, “Bu, son derece üzücü ama gerekli bir karar. Uzun vadeli verimlilik ve etkinliğe yatırım yapabilmek için bu adımı atmak zorundayız” açıklamasında bulundu.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

54 yıllık tütün fabrikası kepenk kapatıyor: Yüzlerce çalışan işşiz kalacak
Yüzlerce çalışan işşiz kalacak
54 yıllık tütün fabrikası kepenk kapatıyor
Ne Venedik ne Londra ne de Paris... Bu şehir dünyanın en güzel şehirlerini geride bıraktı ve muhtemelen adını bile duymadınız
Ne Venedik ne Londra ne de Paris... Bu şehir dünyanın en güzel şehirlerini geride bıraktı ve muhtemelen adını bile duymadınız
Popüler uygulamada dev veri sızıntısı! 70 bin kullanıcının kimlikleri çalındı
Altın fiyatları bir günde tepe taklak! Kapalıçarşı karıştı: Uzmanından çarpıcı uyarı
Dev şirket 2 bin kişiyi işten çıkaracak
Dev şirket 2 bin kişiyi işten çıkaracak
Yeni açılan Kent Lokantası'nda 3 çeşit yemek 65 lira
Yeni açılan Kent Lokantası'nda 3 çeşit yemek 65 lira
PC değil altın: Eski bilgisayarlar servet vaat ediyor
PC değil altın: Eski bilgisayarlar servet vaat ediyor
Emekliler pılını pırtısını toplayıp bu 3 ilçeye kaçıyor: Kiralar düşük fiyatlar ucuz
Emekliler pılını pırtısını toplayıp bu 3 ilçeye kaçıyor: Kiralar düşük fiyatlar ucuz
Bu şehre gidene konaklama bedava: Duyan koştu
Bu şehre gidene konaklama bedava: Duyan koştu
Şampiyonlar Ligi maçları Netflix'te yayınlanabilir
Şampiyonlar Ligi maçları Netflix'te yayınlanabilir
Ekonomi
Altın fiyatları bir günde tepe taklak! Kapalıçarşı karıştı: Uzmanından çarpıcı uyarı
Altın fiyatları bir günde tepe taklak! Kapalıçarşı karıştı: Uzmanından çarpıcı uyarı
Toyota sahipleri dikkat! Geri görüş kamerası sorunu kaza riskini artırıyor
Toyota sahipleri dikkat! Geri görüş kamerası sorunu kaza riskini artırıyor
Çinli Rolls-Royce 13 dakikada tükendi
Çinli Rolls-Royce 13 dakikada tükendi