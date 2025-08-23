5 yıl önce 30 tanesini 14 liraya alıyorduk! Şimdi bir tanesini...

Yayınlanma:
Enflasyonun ekonomiyi getirdiği durum yumurta fiyatlarında ortaya çıktı. Yumurtanın son 5 yılda yüzde 829 zamlandığını söyleyen CHP Milletvekili Aşkın Genç, “Yumurta gibi basit bir gıda maddesi artık lüks oldu” dedi.

CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, yumurta fiyatlarındaki sert artışı eleştirerek, iktidarın ekonomi ve tarım politikalarının vatandaşı temel gıdaya muhtaç hale getirdiğini söyledi.

5 YILDA YUMURTA FİYATI 10 KATINA ÇIKTI

Temel tüketim ürünleri arasında yer alan yumurtanın fiyatı, son beş yılda yüzde 829 oranında artış gösterdi. 2020 yılının Ekim ayında 30’lu yumurta kolisi 14 liradan satılırken, 2025 Ağustos itibarıyla bu rakam en düşük 130 TL, fiyatlar 200 liraya doğru çıkıyor. 10'lu yumurta fiyatı bazı marketlerde 110 lirayı buluyor.

CHP’li Aşkın Genç, bu tabloyu “mutfaktaki yangının en açık göstergesi” olarak nitelendirdi ve “Kahvaltı sofralarının vazgeçilmezi olan yumurta bile artık erişilmez hale geldi” ifadelerini kullandı.

TÜİK VERİ YAYIMLAMIYOR, GERÇEKLERDEN KAÇILIYOR

TÜİK iş gücü endekslerini açıkladı: Enflasyon patronu da işçiyi de yedi sanayi zorda!TÜİK iş gücü endekslerini açıkladı: Enflasyon patronu da işçiyi de yedi sanayi zorda!

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) uzun süredir güncel veri yayımlamamasını da eleştiren Genç, “TÜİK, 3 Nisan'da yayımladığı Mart ayı verilerinde yumurtanın bir yılda yüzde 82 zamlandığını açıklamıştı. Ancak o tarihten bu yana yeni bir veri paylaşmadı. Çünkü açıklanacak her veri, iktidarın başarısız ekonomi yönetimini ortaya koyuyor” dedi.

ZAMLARIN SEBEBİ YANLIŞ POLİTİKALAR

Genç, fiyat artışlarının küresel nedenlerden çok hükümetin yanlış uygulamalarından kaynaklandığını savunarak, “Yem ithalatına bağımlı bırakılan üretici, enerji maliyetleriyle mücadele eden çiftçi, kontrolsüz fiyat belirleyen zincir marketler... Bu zincirin sonunda vatandaşın cebinden çıkan para sürekli artıyor” dedi.

Ayrıca, üretim yerine ithalatla günü kurtarma anlayışının, gıda fiyatlarında sürdürülemez bir noktaya gelinmesine yol açtığını vurguladı.

AKP enflasyona 'cumhur reyonu' ayarı çekti Hakan Kara gerçek formülü verdiAKP enflasyona 'cumhur reyonu' ayarı çekti Hakan Kara gerçek formülü verdi

“MUTFAKTAKİ ATEŞ HER GEÇEN GÜN BÜYÜYOR”

Ekonomi yönetiminin iflas ettiğini savunan CHP’li Genç, “Eğer yumurtanın fiyatı 5 yılda 10 katına çıkmışsa, bu iktidarın ekonomi politikası çökmüş demektir. TÜİK rakam açıklamadıkça, mutfaktaki yangın daha da büyüyor. Gerçekler sokakta, pazarda, markette tüm çıplaklığıyla ortada” değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

