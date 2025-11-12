5 bin 856 lira ceza ödememek için son üç gün


Türkiye'de soğuk havalar etkisini göstermeye başlarken, şehirlerarası kara yollarında kış lastiği zorunluluğunun başlamasına son üç gün kaldı. Kış lastiği taktırmayan sürücülere 5 bin 856 lira idari para cezası uygulanacak.

Türkiye'de kural gereği, her yıl 1 Aralık - 1 Nisan tarihleri arasında şehirlerarası kara yollarında yolcu ve eşya taşımacılığı yapan ticari araçların kış lastiği kullanması bir zorunluluk.

Olumsuz hava koşullarında araçların yol tutuşunu artırarak kazaların önlenmesini amaçlayn uygulama bu yıl öne çekildi. 15 Kasım'da başlayacak olan uygulamanın başlamasına son 3 gün kaldı.

UYGULAMA SÜRESİ ÖNE ÇEKİLEREK UZATILDI

Son yılların aksine soğuk ve yağışlı geçeceği değerlendirilen 2025 ve 2026 dönemine özel yeni bir karar alındı.

Bu kapsamda daha önce 1 Aralık - 1 Nisan arasında uygulanan kış lastiği zorunluluğu, mevsimsel koşullar dikkate alınarak bu yıl öne çekilerek, süresi 5 aya çıkarıldı.

İl sınırları içindeki uygulamalarda ise karar valiliklere bırakıldı. Valiler, mevsim koşullarına göre uygulama süresini birer ay daha uzatabilecek.

KIŞ LASTİĞİ TAKTIRMAYANLARA 5 BİN 856 LİRA CEZA

15 Kasım Cumartesi gününden itibaren yapılan denetimlerde kış lastiği taktırmayan sürücülere 5 bin 856 lira idari para cezası uygulanacak.

Zorunluluk sadece ticari araçlar için geçerli olsa da uzmanlar, özel araç sahiplerine de hava sıcaklığı 7 derecenin altına düştüğünde kış lastiği kullanmalarını tavsiye ediyor.

