30 yaş üstüne büyük müjde: Kaldırılan indirim geri getirildi

30 yaş üstüne büyük müjde: Kaldırılan indirim geri getirildi
Yayınlanma:
İstanbul'da 30 yaşından büyük öğrencilerin indirimli toplu taşıma hakkı 11 Temmuz 2024 günü kaldırılmıştı. Yapılan itirazlar sonucunda yüzde 10'a düşürülen indirim hakkı kararı geri alındı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, toplu taşımadaki maliyetlerin artması ve belediye gelirlerinin iktidar tarafından kısıtlanmasını gerekçe göstererek, 11 Temmuz 2024'te öğrencilerin indirimli toplu taşıma hakkına kısıtlama getirmişti.

Bu kapsamda 30 yaş üstü öğrencilerin indirim hakkı, yüzde 10'a düşürülmüştü.

Altın rekor üstüne rekor kırdı! Yatırımcılar satış yapmalı mı? İslam Memiş yanıtladıAltın rekor üstüne rekor kırdı! Yatırımcılar satış yapmalı mı? İslam Memiş yanıtladı

İTİRAZ EDİLDİ, KARAR GERİ ALINDI

İBB Meclisi üyelerinin itirazı üzerine açılan karşı dava sonuçlandı. Buna göre 1 yıldan uzun bir süredir 30 yaş üstü öğrencilere yönelik getirilen "yüzde 10" sınırlaması kaldırıldı.

ÖĞRENCİ ABONMAN ÜCRETİ NE KADAR?

İstanbul'da herhangi bir eğitim kurumunda kayıtlı olan öğrenciler, İstanbulkart uygulaması üzerinden satın aldıkları "aylık abonman" sayesinde indirimli toplu taşıma hakkından yararlanabiliyor.

1 Eylül 2025 itibariyle öğrenciler için tek basım 13,18 TL, 200 basım hakkı tanıyan aylık abonman ücreti ise 381 TL olarak uygulanıyor.

Bu gece yarısından itibaren İstanbul'un 22 ilçesinde başlıyor: 8 saati bulacak kesintiler yaşanacakBu gece yarısından itibaren İstanbul'un 22 ilçesinde başlıyor: 8 saati bulacak kesintiler yaşanacak

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

30 yaş üstüne büyük müjde: Kaldırılan indirim geri getirildi
Kaldırılan indirim geri getirildi
30 yaş üstüne büyük müjde
Altın rekor üstüne rekor kırdı! Yatırımcılar satış yapmalı mı? İslam Memiş yanıtladı
Altın rekor üstüne rekor kırdı!
Yatırımcılar satış yapmalı mı? İslam Memiş yanıtladı
Bu gece yarısından itibaren İstanbul'un 22 ilçesinde başlıyor: 8 saati bulacak kesintiler yaşanacak
Barış Alper fitili ateşledi Kerem Aktürkoğlu ne olacak: Bugün Galatasaray'a yarın Fenerbahçe ve Beşiktaş'a
Hande Baladın Tayland'ı salladı: Bu görüntüleri sokakta izlenme rekoru kırdı
Hande Baladın Tayland'ı salladı: Bu görüntüleri sokakta izlenme rekoru kırdı
TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'nu bu kez alkışlıyorum: Türk futbol tarihini yeniden yazan adam
Uyku düşmanı telefon: Telefonu başucunda bırakmanın görülmeyen zararları
Uyku düşmanı telefon: Telefonu başucunda bırakmanın görülmeyen zararları
Güvenilir liman altının değeri nasıl hesaplanır? Altın nasıl değerlenir?
Altın nasıl değerlenir?
Güvenilir liman altının değeri nasıl hesaplanır?
Altın rekor kırdı İslam Memiş uyardı: Alım fırsatını kaçırmayın
17 milyonu birden serbest bırakılacak: Azerbaycan'a gönderilecekler
Azerbaycan'a gönderilecekler
17 milyonu birden serbest bırakılacak
Ekonomi
Üniversite bursları ve harçlıklarını toplayıp iş kurdular milyonlarca ürünü 20 ülkeye satıyorlar
Üniversite bursları ve harçlıklarını toplayıp iş kurdular milyonlarca ürünü 20 ülkeye satıyorlar
30 yıl sonra ilk! İşçiler grev kararı aldı
30 yıl sonra ilk! İşçiler grev kararı aldı
Türkiye'nin lüks saatinin öncüsüydü: Zamanın kraliçesi yaşamını yitirdi
Türkiye'nin lüks saatinin öncüsüydü: Zamanın kraliçesi yaşamını yitirdi