Bu gece yarısından itibaren İstanbul'un 22 ilçesinde başlıyor: 8 saati bulacak kesintiler yaşanacak

BEDAŞ'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, İstanbul'un 22 ilçsinde bakım ve onarım çalışmalardan dolayı elekrik kesintileri yaşancak. İşte yer yer 8 saati bulabilecek olan kesintiler...

Sitemizi

Haberler'de takip edin