Bu gece yarısından itibaren İstanbul'un 22 ilçesinde başlıyor: 8 saati bulacak kesintiler yaşanacak

Yayınlanma:
BEDAŞ'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, İstanbul'un 22 ilçsinde bakım ve onarım çalışmalardan dolayı elekrik kesintileri yaşancak. İşte yer yer 8 saati bulabilecek olan kesintiler...

Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ) verilerine göre, bu gece yarısından itibaren İstanbul'un 22 ilçesinde elektrik kesintileri yaşanacak.

BEDAŞ, elektrik kesintilerinin arıza ve bakım çalışmalarından dolayı yaşanacağını bildirdi.

2 Eylül 2025 Salı günü saat 00.00 itibariyle başlayacak olan kesintiler, yer yer 8 saati bulabilecek.

Kesintiler, ALO 186 hattı üzerinden veya BEDAŞ'ın planlı elektrik kesintileri sayfalarından da öğrenilebilir.

KESİNTİLERİN YAŞANACAĞI İLÇELER HABERİMİZDE

İşte ilçe ilçe kesintilerin yaşanacağı mahalleler:

- Arnavutköy

arnavutkoy-5.jpg

arnavutkoy-4.jpg

arnavutkoy-3.jpg

arnavutkoy-2.jpg

arnavutkoy.jpg

*****

- Avcılar

avcilar-2.jpg

avcilar.jpg

******

- Bağcılar

bagcilar-2.jpg

bagcilar.jpg

*****

- Bahçelievler

bahcelievler-5.jpg

bahcelievler-4.jpg

bahcelievler-3.jpg

bahcelievler-2.jpg

bahcelievler.jpg

******

- Bakırköy

bakirkoy-3.jpg

bakirkoy-2.jpg

bakirkoy.jpg

******

- Başakşehir

basaksehir.jpg

******

- Beşiktaş

besiktas-2.jpg

besiktas.jpg

******

- Büyükçekmece

buyukcekmece.jpg

******

- Çatalca

atalca-8.jpg

atalca-7.jpg

atalca-6.jpg

atalca-5.jpg

atalca-4.jpg

atalca-3.jpg

atalca-2.jpg

atalca.jpg

******

- Esenler

esenler-2.jpg

esenler.jpg

******

- Esenyurt

esenyurt-3.jpg

esenyurt-2.jpg

esenyurt.jpg

******

- Eyüpsultan

eyupsultan-4.jpg

eyupsultan-3.jpg

eyupsultan-2.jpg

eyupsultan.jpg

******

- Fatih

fatih-3.jpg

fatih-2.jpg

fatih.jpg

******

- Gaziosmanpaşa

gaziosmanpasa-3.jpg

gaziosmanpasa-2.jpg

gaziosmanpasa.jpg

******

- Güngören

gungoren-4.jpg

gungoren-3.jpg

gungoren-2.jpg

gungoren.jpg

******

- Kağıthane

kagithane-3.jpg

kagithane-2.jpg

kagithane.jpg

******

- Küçükçekmece

kucukcekmece-4.jpg

kucukcekmece-3.jpg

kucukcekmece-2.jpg

kucukcekmece.jpg

******

- Sarıyer

sariyer-7.jpg

sariyer-6.jpg

sariyer-5.jpg

sariyer-4.jpg

sariyer-3.jpg

sariyer-2.jpg

sariyer.jpg

******

- Silivri

silivri-7.jpg

silivri-6.jpg

silivri-5.jpg

silivri-4.jpg

silivri-3.jpg

silivri-2.jpg

silivri.jpg

******

- Sultangazi

sultangazi-2.jpg

sultangazi.jpg

******

- Şişli

sisli-2.jpg

sisli.jpg

******

- Zeytinburnu

zeytinburnu-4.jpg

zeytinburnu-3.jpg

zeytinburnu-2.jpg

zeytinburnu.jpg

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Bu gece yarısından itibaren İstanbul'un 22 ilçesinde başlıyor: 8 saati bulacak kesintiler yaşanacak
