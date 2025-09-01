Bu gece yarısından itibaren İstanbul'un 22 ilçesinde başlıyor: 8 saati bulacak kesintiler yaşanacak
BEDAŞ'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, İstanbul'un 22 ilçsinde bakım ve onarım çalışmalardan dolayı elekrik kesintileri yaşancak. İşte yer yer 8 saati bulabilecek olan kesintiler...
Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ) verilerine göre, bu gece yarısından itibaren İstanbul'un 22 ilçesinde elektrik kesintileri yaşanacak.
BEDAŞ, elektrik kesintilerinin arıza ve bakım çalışmalarından dolayı yaşanacağını bildirdi.
2 Eylül 2025 Salı günü saat 00.00 itibariyle başlayacak olan kesintiler, yer yer 8 saati bulabilecek.
Kesintiler, ALO 186 hattı üzerinden veya BEDAŞ'ın planlı elektrik kesintileri sayfalarından da öğrenilebilir.
KESİNTİLERİN YAŞANACAĞI İLÇELER HABERİMİZDE
İşte ilçe ilçe kesintilerin yaşanacağı mahalleler:
- Arnavutköy
*****
- Avcılar
******
- Bağcılar
*****
- Bahçelievler
******
- Bakırköy
******
- Başakşehir
******
- Beşiktaş
******
- Büyükçekmece
******
- Çatalca
******
- Esenler
******
- Esenyurt
******
- Eyüpsultan
******
- Fatih
******
- Gaziosmanpaşa
******
- Güngören
******
- Kağıthane
******
- Küçükçekmece
******
- Sarıyer
******
- Silivri
******
- Sultangazi
******
- Şişli
******
- Zeytinburnu