25 yıl çalışan emekli, pahalı diye işitme cihazı alamadı: Olayı anlatan doktor isyan etti

25 yıl çalışan emekli, pahalı diye işitme cihazı alamadı: Olayı anlatan doktor isyan etti
25 yıl çalıştıktan sonra emekli olan yurttaş, ihtiyacı olan işitme cihazını alamadı. Gözleri dolarak, "Devletin ödediği 4-5 bin liraymış. Üstüne en az 25 bin lira istiyorlar. O kadar param yok” dedi. Olayı anlatan doktor, "Kişi başı milli gelir 17 bin dolar. Emekliye düşen sağır dolaşmak" diyerek tepki gösterdi.

İşitme sorunu yaşayan bir emekli vatandaşın yaşadığı durum, sağlık hizmetlerine erişimde ekonomik eşitsizliği ve emeklilerin yaşadığı maddi zorluğu bir kez daha gözler önüne serdi.

"O KADAR PARAM YOK"

25 yıl boyunca çalıştıktan sonra emekli olan yaşlı bir vatandaş, işitme cihazı alması gerektiği halde maddi imkansızlık nedeniyle bu ihtiyacını ertelemek zorunda kaldı.

Kendisine işitme cihazı öneren doktora gözleri dolarak "O kadar param yok" dedi.

"EMEKLİYE DÜŞEN SAĞIR DOLAŞMAK"

Olayı, Prof. Dr. Müge Özcan sosyal medya hesabı üzerinden şu sözlerle anlattı:

"Üzgünüm. Kırgınım. Öfkeliyim.

Hastaya işitme cihazı önerdim. “Şimdilik idare ediyorum” dedi.

Önyargılı olduğunu düşünüp, cihaz aslında gözlükle aynı işi yapıyor, biri görmek, diğeri duymak için filan diye anlatırken, gözleri doldu, sözümü kesti.

“Ondan değil hocam. Emekliyim. 25 yıl çalıştım. Ama demek ki az çalışmışım, emekli maaşım düşük. Buraya gelirken bir yere sordum.

Devletin ödediği 4-5 bin liraymış. Üstüne en az 25 bin lira istiyorlar. O kadar param yok” dedi.

Dondum kaldım. Benim yardımcı olmamı ister misiniz, dedim. “Sağolun, çocuklar da söylüyor ama şimdilik idare ediyorum” dedi.

Kişi başı milli gelir 17 bin dolar. Emekliye düşen sağır dolaşmak.

Bu ülkede yaşamaktan başka bir imtihana ihtiyacımız yok bizim."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

