Kriptoda yer yerinden oynadı: Bitcoin 80 bin doları aştı

Kripto para piyasalarında yön yeniden yukarı döndü ve ana varlıklar öncülüğünde güçlü bir tırmanış yaşandı. Jeopolitik gerilimler ile küresel likidite adımlarının etkisiyle ivme kazanan Bitcoin, Mayıs ayından bu yana ilk kez 80 bin dolar sınırını aşarak gün içerisinde 76 bin ile 81 bin dolar aralığında işlem gördü. Gün içinde 81 bin 160 dolar seviyesine kadar yükseldikten sonra 80 bin 400 dolar civarında dengelenen lider kripto parada yaşanan bu sert yukarı yönlü kırılım, piyasadaki 225 milyon doların üzerinde kısa pozisyonun tasfiye edilmesine yol açtı.

Genel risk iştahındaki artışla birlikte kripto para piyasasının toplam değeri yüzde 1,3 artarak 2,72 trilyon dolara ulaşırken, Bitcoin’in pazar hakimiyeti yüzde 59 seviyesindeki yüksek seyrini korudu. Yükselişi besleyen ana unsurlar arasında ABD spot Bitcoin ETF’lerine haftalık 1,92 milyar dolarlık net nakit girişi sağlanması ve ABD Hazine Bakanlığı’nın piyasaya yaklaşık 1 trilyon dolarlık likidite aktarabilecek tahvil geri alım adımlarını genişletmesi öne çıktı.

Öte yandan ABD Hazine Bakanlığı’nın İran’a yönelik finansal yaptırım paketine dijital varlıkları da dahil etmesi, jeopolitik risklerin güvenli liman ve bağımsız varlık talebini canlı tutmaya devam ettiğini gösterdi.

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