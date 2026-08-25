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Halk TV Ekonomi Kriptoda yer yerinden oynadı: Bitcoin 80 bin doları aştı

Kriptoda yer yerinden oynadı: Bitcoin 80 bin doları aştı

ABD’deki milyar dolarlık nakit akışı ve tahvil hamleleriyle tırmanışa geçen Bitcoin, 81 bin doları aşarak Mayıs ayından bu yana en yüksek seviyesini gördü.

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Kriptoda yer yerinden oynadı: Bitcoin 80 bin doları aştı
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Kripto para piyasalarında yön yeniden yukarı döndü ve ana varlıklar öncülüğünde güçlü bir tırmanış yaşandı. Jeopolitik gerilimler ile küresel likidite adımlarının etkisiyle ivme kazanan Bitcoin, Mayıs ayından bu yana ilk kez 80 bin dolar sınırını aşarak gün içerisinde 76 bin ile 81 bin dolar aralığında işlem gördü. Gün içinde 81 bin 160 dolar seviyesine kadar yükseldikten sonra 80 bin 400 dolar civarında dengelenen lider kripto parada yaşanan bu sert yukarı yönlü kırılım, piyasadaki 225 milyon doların üzerinde kısa pozisyonun tasfiye edilmesine yol açtı.

Genel risk iştahındaki artışla birlikte kripto para piyasasının toplam değeri yüzde 1,3 artarak 2,72 trilyon dolara ulaşırken, Bitcoin’in pazar hakimiyeti yüzde 59 seviyesindeki yüksek seyrini korudu. Yükselişi besleyen ana unsurlar arasında ABD spot Bitcoin ETF’lerine haftalık 1,92 milyar dolarlık net nakit girişi sağlanması ve ABD Hazine Bakanlığı’nın piyasaya yaklaşık 1 trilyon dolarlık likidite aktarabilecek tahvil geri alım adımlarını genişletmesi öne çıktı.

Öte yandan ABD Hazine Bakanlığı’nın İran’a yönelik finansal yaptırım paketine dijital varlıkları da dahil etmesi, jeopolitik risklerin güvenli liman ve bağımsız varlık talebini canlı tutmaya devam ettiğini gösterdi.

25 AĞUSTOS 2026 CANLI KRİPTO PARALAR

Fiyat Günlük değişim 24s düşük 24s yüksek 24s hacim
Bitcoin (BTC) 78.899$ %-0.11 78.131$ 81.268$ -
Ethereum (ETH) 2.460$ %-0.79 2.440$ 2.532$ -

25 AĞUSTOS 2026 EN ÇOK YÜKSELEN COİNLER

Fiyat 24s Değişim
Stacks (STX) 0,2872 $ +%23,32
Virtuals Protocol (VIRTUAL) 0,8179 $ +%14,39
Polygon (POL) 0,1220 $ +%12,87

25 AĞUSTOS 2026 EN ÇOK DÜŞEN COİNLER

Fiyat 24s Değişim
Aave (AAVE) 131,75 $ -%7,95
LayerZero (ZRO) 1,09 $ -%7,19
Ethena (ENA) 0,1558 $ -%6,48

25 AĞUSTOS 2026 ALTIN NE KADAR?

Altın
Alış 7.120,34₺
Satış 7.126,66₺
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25 AĞUSTOS 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?

Gümüş
Alış 106,63₺
Satış 106,66₺
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25 AĞUSTOS 2026 DÖVİZ NE KADAR?

Alış Satış Günlük değişim Saat
Dolar (USD) 48,09₺ 48,09₺ %0.02 22:35
Euro (EUR) 56,16₺ 56,17₺ %0.16 22:35
Sterlin (GBP) 65,65₺ 65,68₺ %0.15 22:35
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25 AĞUSTOS 2026 AKARYAKIT NE KADAR?

Fiyat (₺/Litre)
Benzin 74.26
Motorin 82.73
LPG 33.79
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25 AĞUSTOS 2026 BIST 100 GÜNCEL VERİLERİ

BIST 100
Değer 14.473
Değişim %-0,19
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Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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