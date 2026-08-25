Haftaya hızlı başlayan Borsa İstanbul'da coşku kısa sürdü
Haftaya sert yükselişle başlayarak 14 bin 637 puana kadar tırmanan BIST 100 endeksi, satış baskısıyla kazançlarını kaybetti. Pazartesi gününü düşüşle kapatan borsa, salı gününe de yüzde 0,30 kayıpla 14 bin 457 puandan başladı.
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Haftanın ilk işlem gününe oldukça güçlü bir başlangıç yapan Borsa İstanbul, yakaladığı yukarı yönlü ivmeyi seans geneline yaymakta zorlandı. Haftaya açılışta 122,90 puan birden sıçrayarak 14 bin 637,72 puana kadar yükselerek giren BIST 100 endeksi, günün ilerleyen saatlerinde artan satış baskısıyla kazançlarını geri verdi.
Gün içi kayıpların ardından önceki kapanışına göre yüzde 0,09 oranında gerileyen endeks, 13,33 puanlık düşüşle Pazartesi seansını 14 bin 501,49 puandan tamamladı.
Haftanın ikinci işlem gününe de satıcılı bir seyirle başlayan Borsa İstanbul'da geri çekilme devam etti. Salı gününün açılışında yüzde 0,30 oranında değer kaybeden BIST 100 endeksi, 43,69 puanlık düşüşle güne 14 bin 457,80 puandan giriş yaptı.
25 AĞUSTOS 2026 BORSA İSTANBUL BİST 100 ENDEKSİ CANLI
|BIST 100
|Son
|14.473
|Günlük değişim
|%-0.19
|Gün içi düşük
|14.342
|Gün içi yüksek
|14.542
|Önceki kapanış
|14.501
|Saat
|18:10
25 AĞUSTOS 2026 EN ÇOK YÜKSELEN HİSSELER
|Son (TL)
|Günlük Değişim
|GMTAS
|46,64
|%10,00
|TKNKA
|124,80
|%9,96
|BOBET
|21,98
|%9,90
|GIPTA
|101,90
|%8,52
|KPEKS
|120,00
|%5,54
25 AĞUSTOS 2026 EN ÇOK DÜŞEN HİSSELER
|Son (TL)
|Günlük Değişim
|TEHOL
|41,58
|%-9,96
|ODINE
|1.700,00
|%-8,41
|HEDEF
|119,30
|%-6,50
|LIDER
|34,96
|%-6,27
|TMPOL
|532,00
|%-5,84
25 AĞUSTOS 2026 EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER
|Son (TL)
|Hacim (TL)
|THYAO
|301,25
|144.953.667,50
|ODINE
|1.700,00
|120.983.900,00
|KPEKS
|120,00
|108.682.560,00
|TUPRS
|398,50
|104.792.349,50
|GIPTA
|101,90
|84.759.502,90
25 AĞUSTOS 2026 ALTIN NE KADAR?
25 AĞUSTOS 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?
25 AĞUSTOS 2026 DÖVİZ NE KADAR?
|Alış
|Satış
|Günlük değişim
|Saat
|Dolar (USD)
|48,09₺
|48,09₺
|%0.02
|22:35
|Euro (EUR)
|56,16₺
|56,17₺
|%0.16
|22:35
|Sterlin (GBP)
|65,65₺
|65,68₺
|%0.15
|22:35
25 AĞUSTOS 2026 AKARYAKIT NE KADAR?
|Fiyat (₺/Litre)
|Benzin
|74.26
|Motorin
|82.73
|LPG
|33.79
25 AĞUSTOS 2026 KRİPTO PİYASASI
Kaynak: Halk TV Ekonomi Servisi