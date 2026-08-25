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Halk TV Ekonomi Haftaya hızlı başlayan Borsa İstanbul'da coşku kısa sürdü

Haftaya hızlı başlayan Borsa İstanbul'da coşku kısa sürdü

Haftaya sert yükselişle başlayarak 14 bin 637 puana kadar tırmanan BIST 100 endeksi, satış baskısıyla kazançlarını kaybetti. Pazartesi gününü düşüşle kapatan borsa, salı gününe de yüzde 0,30 kayıpla 14 bin 457 puandan başladı.

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Haftaya hızlı başlayan Borsa İstanbul'da coşku kısa sürdü

Haftanın ilk işlem gününe oldukça güçlü bir başlangıç yapan Borsa İstanbul, yakaladığı yukarı yönlü ivmeyi seans geneline yaymakta zorlandı. Haftaya açılışta 122,90 puan birden sıçrayarak 14 bin 637,72 puana kadar yükselerek giren BIST 100 endeksi, günün ilerleyen saatlerinde artan satış baskısıyla kazançlarını geri verdi.

Gün içi kayıpların ardından önceki kapanışına göre yüzde 0,09 oranında gerileyen endeks, 13,33 puanlık düşüşle Pazartesi seansını 14 bin 501,49 puandan tamamladı.

Haftanın ikinci işlem gününe de satıcılı bir seyirle başlayan Borsa İstanbul'da geri çekilme devam etti. Salı gününün açılışında yüzde 0,30 oranında değer kaybeden BIST 100 endeksi, 43,69 puanlık düşüşle güne 14 bin 457,80 puandan giriş yaptı.

25 AĞUSTOS 2026 BORSA İSTANBUL BİST 100 ENDEKSİ CANLI

BIST 100
Son 14.473
Günlük değişim %-0.19
Gün içi düşük 14.342
Gün içi yüksek 14.542
Önceki kapanış 14.501
Saat 18:10

25 AĞUSTOS 2026 EN ÇOK YÜKSELEN HİSSELER

Son (TL) Günlük Değişim
GMTAS 46,64 %10,00
TKNKA 124,80 %9,96
BOBET 21,98 %9,90
GIPTA 101,90 %8,52
KPEKS 120,00 %5,54

25 AĞUSTOS 2026 EN ÇOK DÜŞEN HİSSELER

Son (TL) Günlük Değişim
TEHOL 41,58 %-9,96
ODINE 1.700,00 %-8,41
HEDEF 119,30 %-6,50
LIDER 34,96 %-6,27
TMPOL 532,00 %-5,84

25 AĞUSTOS 2026 EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER

Son (TL) Hacim (TL)
THYAO 301,25 144.953.667,50
ODINE 1.700,00 120.983.900,00
KPEKS 120,00 108.682.560,00
TUPRS 398,50 104.792.349,50
GIPTA 101,90 84.759.502,90

25 AĞUSTOS 2026 ALTIN NE KADAR?

Altın
Alış 7.120,34₺
Satış 7.126,66₺
Altın fiyatlarında kritik viraj: Piyasaların gözü ABD'den gelecek haberlerdeAltın fiyatlarında kritik viraj: Piyasaların gözü ABD'den gelecek haberlerde

25 AĞUSTOS 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?

Gümüş
Alış 106,63₺
Satış 106,66₺
Altındaki dalgalanma gümüşe sıçradı: Kritik veri öncesine geri çekildiAltındaki dalgalanma gümüşe sıçradı: Kritik veri öncesine geri çekildi

25 AĞUSTOS 2026 DÖVİZ NE KADAR?

Alış Satış Günlük değişim Saat
Dolar (USD) 48,09₺ 48,09₺ %0.02 22:35
Euro (EUR) 56,16₺ 56,17₺ %0.16 22:35
Sterlin (GBP) 65,65₺ 65,68₺ %0.15 22:35
Piyasalarda yön değişti: ABD doları yeniden güç topluyorPiyasalarda yön değişti: ABD doları yeniden güç topluyor

25 AĞUSTOS 2026 AKARYAKIT NE KADAR?

Fiyat (₺/Litre)
Benzin 74.26
Motorin 82.73
LPG 33.79
Tabela bir kez daha değişti: Motorinden sonra benzine de dev zam geldiTabela bir kez daha değişti: Motorinden sonra benzine de dev zam geldi

25 AĞUSTOS 2026 KRİPTO PİYASASI

Bitcoin
Değer 78.899$
Değişim %-0,11
Kriptoda yer yerinden oynadı: Bitcoin 80 bin doları aştıKriptoda yer yerinden oynadı: Bitcoin 80 bin doları aştı
Kaynak: Halk TV Ekonomi Servisi
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