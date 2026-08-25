Altın fiyatlarında kritik viraj: Piyasaların gözü ABD'den gelecek haberlerde

Altın fiyatları aalı günü ivmesini sürdürerek son üç ayı aşkın sürenin en yüksek seviyesini test ettikten sonra gelen kâr satışlarıyla bir miktar geriledi. ABD Hazine Bakanlığı'nın geçtiğimiz hafta uzun vadeli tahvillerde geri alım operasyonlarının büyüklüğünü iki katına çıkaracağını duyurmasıyla patlak veren dolarda değer kaybı endişeleri, altın tarafındaki ralliye yakıtı olmayı sürdürüyor.

Piyasalarda tüm dikkatler bu hafta açıklanacak kritik verilere ve Fed Başkanı Kevin Warsh'un Jackson Hole konferansında yapacağı ilk konuşmaya çevrilmiş durumda. Warsh'un yapacağı sunum hem tahvil getirilerindeki son sıçramaya ilişkin vereceği mesajlar hem de Trump yönetimi karşısındaki bağımsızlığına dair piyasalara sunacağı güven açısından hayati önem taşıyor. Öte yandan çarşamba günü açıklanacak olan ve Fed kararları için en önemli enflasyon göstergesi sayılan ABD Kişisel Tüketim Harcamaları raporu bekleniyor.

Jeopolitik gelişmelerde ise Washington'ın İran'ın ekonomik can damarlarını kesmeyi hedefleyen genişletilmiş yaptırımlarına yanıt veren Tahran yönetimi, misilleme yapacağını duyurdu ve büyük ticaret ortaklarının bu baskı kampanyasına direneceğinden emin olduğunu açıkladı.

Bu gelişmelerin gölgesinde dalgalı bir seyir izleyen piyasada, günün ilk saatlerinde 7 bin 258 liraya kadar tırmanan gram altın, sabah saatlerinde 7 bin 170 TL'nin altına geriledi. Benzer şekilde küresel piyasalarda günün ilk saatlerinde 4 bin 695 dolara kadar yükselen ons altın ise sabah saatlerinde 4 bin 630 dolara kadar çekildi.

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