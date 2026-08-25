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Halk TV Ekonomi Piyasalarda yön değişti: ABD doları yeniden güç topluyor

Piyasalarda yön değişti: ABD doları yeniden güç topluyor

Küresel piyasalarda ABD dolarının toparlanması ve ABD'nin İran yaptırımlarıyla tırmanan jeopolitik gerilim iç piyasayı vurdu; dolar kuru 48,10 TL ile tüm zamanların rekorunu kırarken euro ve sterlinde gerileme yaşandı.

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Piyasalarda yön değişti: ABD doları yeniden güç topluyor
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ABD Hazine Bakanlığı'nın uzun vadeli tahvil geri alım hamleleri, piyasalarda bu hafta açıklanacak kritik ABD Kişisel Tüketim Harcamaları enflasyon verisi ve Fed Başkanı Kevin Warsh'un Jackson Hole sempozyumunda yapacağı konuşma beklenirken; küresel piyasalarda ABD doları yeniden toparlanma emareleri gösterdi.

ABD'nin İran'ın ticaret ortaklarını hedef alan yaptırımlarla "tarihin en büyük finansal taarruzunu" başlatacağını duyurması ve Tahran'ın misilleme sinyali vermesi jeopolitik riskleri diri tutarken, dolar endeksi (DXY) 19 Ağustos'tan bu yana ilk kez 99 puan sınırının üzerine çıkarak 99,06 seviyesini test etti.

Küresel tarafta ABD dolarının yeniden ivme kazanmasıyla birlikte iç piyasada tırmanışını sürdüren dolar kuru 48,10 TL seviyesine ulaşarak tüm zamanların en yüksek değerini yeniledi.

Doların küresel çapta güç kazanması ve TL karşısında rekor tazelemesiyle birlikte diğer majör para birimlerinde ise geri çekilme yaşandı. Geçtiğimiz günlerde 56,25 TL ile zirve yapan euro 56,11 TL seviyesine, 65,65 TL ile rekor kıran sterlin ise 65,59 TL seviyesine çekildi.

25 AĞUSTOS 2026 CANLI DÖVİZ KURLARI

Alış Satış Günlük değişim Saat
Dolar (USD) 48,10₺ 48,10₺ %0.04 09:30
Euro (EUR) 56,11₺ 56,12₺ %0.07 09:30
Sterlin (GBP) 65,59₺ 65,60₺ %0.04 09:30
Kanada Doları 34,62₺ 34,79₺ %-0.10 09:29
İsviçre Frangı 59,91₺ 59,92₺ %0.00 09:29
Japon Yeni 0,30₺ 0,30₺ %-0.15 09:29
Avustralya Doları 34,29₺ 34,46₺ %0.03 09:30
Danimarka Kronu 7,48₺ 7,52₺ %-0.05 09:29
Norveç Kronu 5,15₺ 5,18₺ %0.00 09:29
İsveç Kronu 5,05₺ 5,08₺ %-0.03 09:29
Çin Yuanı 7,15₺ 7,16₺ %0.06 09:30
Rus Rublesi 0,58₺ 0,58₺ %0.26 09:30
BAE Dirhemi 13,10₺ 13,10₺ %0.06 09:30
Suudi Arabistan Riyali 12,79₺ 12,85₺ %0.22 04:10

25 AĞUSTOS 2026 DOLAR NE KADAR?

Dolar
Alış 48,10₺
Satış 48,10₺

25 AĞUSTOS 2026 EURO NE KADAR?

Euro
Alış 56,11₺
Satış 56,12₺

25 AĞUSTOS 2026 STERLİN NE KADAR?

Sterlin
Alış 65,59₺
Satış 65,60₺

25 AĞUSTOS 2026 ALTIN NE KADAR?

Altın
Alış 7.172,42₺
Satış 7.178,74₺
Altın fiyatlarında kritik viraj: Piyasaların gözü ABD'den gelecek haberlerdeAltın fiyatlarında kritik viraj: Piyasaların gözü ABD'den gelecek haberlerde

25 AĞUSTOS 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?

Gümüş
Alış 105,92₺
Satış 105,95₺
Altındaki dalgalanma gümüşe sıçradı: Kritik veri öncesine geri çekildiAltındaki dalgalanma gümüşe sıçradı: Kritik veri öncesine geri çekildi

25 AĞUSTOS 2026 AKARYAKIT NE KADAR?

Fiyat (₺/Litre)
Benzin 74.26
Motorin 82.73
LPG 33.79
Tabela bir kez daha değişti: Motorinden sonra benzine de dev zam geldiTabela bir kez daha değişti: Motorinden sonra benzine de dev zam geldi

25 AĞUSTOS 2026 BIST 100 GÜNCEL VERİLERİ

BIST 100
Değer 14.501
Değişim %-0,09

25 AĞUSTOS 2026 KRİPTO PİYASASI

Bitcoin
Değer 80.663$
Değişim %2,13
Kaynak: Halk TV Ekonomi Servisi
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