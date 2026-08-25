Piyasalarda yön değişti: ABD doları yeniden güç topluyor

ABD Hazine Bakanlığı'nın uzun vadeli tahvil geri alım hamleleri, piyasalarda bu hafta açıklanacak kritik ABD Kişisel Tüketim Harcamaları enflasyon verisi ve Fed Başkanı Kevin Warsh'un Jackson Hole sempozyumunda yapacağı konuşma beklenirken; küresel piyasalarda ABD doları yeniden toparlanma emareleri gösterdi.

ABD'nin İran'ın ticaret ortaklarını hedef alan yaptırımlarla "tarihin en büyük finansal taarruzunu" başlatacağını duyurması ve Tahran'ın misilleme sinyali vermesi jeopolitik riskleri diri tutarken, dolar endeksi (DXY) 19 Ağustos'tan bu yana ilk kez 99 puan sınırının üzerine çıkarak 99,06 seviyesini test etti.

Küresel tarafta ABD dolarının yeniden ivme kazanmasıyla birlikte iç piyasada tırmanışını sürdüren dolar kuru 48,10 TL seviyesine ulaşarak tüm zamanların en yüksek değerini yeniledi.

Doların küresel çapta güç kazanması ve TL karşısında rekor tazelemesiyle birlikte diğer majör para birimlerinde ise geri çekilme yaşandı. Geçtiğimiz günlerde 56,25 TL ile zirve yapan euro 56,11 TL seviyesine, 65,65 TL ile rekor kıran sterlin ise 65,59 TL seviyesine çekildi.

25 AĞUSTOS 2026 CANLI DÖVİZ KURLARI

25 AĞUSTOS 2026 DOLAR NE KADAR?

25 AĞUSTOS 2026 EURO NE KADAR?

25 AĞUSTOS 2026 STERLİN NE KADAR?

25 AĞUSTOS 2026 ALTIN NE KADAR?

25 AĞUSTOS 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?

25 AĞUSTOS 2026 AKARYAKIT NE KADAR?

Fiyat (₺/Litre) Benzin 74.26 Motorin 82.73 LPG 33.79

25 AĞUSTOS 2026 BIST 100 GÜNCEL VERİLERİ

25 AĞUSTOS 2026 KRİPTO PİYASASI